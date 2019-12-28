Во всей нашей необъятной, страдающей от холода и бесприютности семь месяцев в году, есть только один по-настоящему круглогодичный курорт. Многие его используют совершенно неправильно. Зачем-то приезжают в летние месяцы, переплачивая втридорога за сомнительного качества сочинские пляжи и мутную воду. Стоят друг у друга на ушах во время экскурсий, получают солнечные ожоги и будущие проблемы с кожей. Так и хочется закричать, вздевая руки к небу: «Граждане, родненькие! У вас тоже сейчас лето, зачем вы все сюда едете?».

Попав в Сочи по делам этим летом, я поразился, насколько был прав, предпочитая долгие годы внесезонный отдых на черноморском побережье. Но вы спросите, а какие у него преимущества? Моря-то нет.

Его и летом нет. Купаться, друзья, нужно в Средиземном море, а не в Чёрном. А вот в ноябрьско-декабрьском Сочи есть свои прелести. Например, «фабрика простуды», то есть, кондиционер, уже не нужен. Солнце хоть и светит по-южному, но «разгоняется» лишь до 20 градусов, а воздух пронзительно свеж.

Артур Лебедев/ТАСС

Южная природа щедро добавляет разнообразия в зелёную массу, разрисовывая леса и горы жёлтым. Красота вокруг просто неописуемая.

Гостиничный персонал бьётся за редких постояльцев как за родных, и от того подозрительно вежлив. Хорошие «четвёрки» в центре курорта просят 2000-3000 рублей за ночь, остальные согласны и на 500-1000 рублей. Некоторые вообще пускают туристов практически бесплатно — только купи путёвку по цене авиабилета.

Та же картина в ресторанах, кафе и столовых. Никаких летних очередей, этого вечного столпотворения. Ты не «пакетник», ты, скорее всего, свой, межсезонный. Цены падают, и отношение к тебе другое, не агрессивно-потребительское.

Зачем заранее покупать билеты? Оставьте это дурацкое занятие «летникам». Однажды февральским утром я проспал свой самолёт. Ну и что? Не вставая с кровати, купил себе на вечер и продолжил спать. Цена вопроса была 1500 рублей.

Карикатурные типы в капитанских фуражках со своими вечно орущими жёнами-детьми разъехались по городам и весям. Во время малиновых закатов на набережной собираются лишь тонкие ценители послебархатного сезона из числа тех, кто подсмотрел прикуп и теперь заходит с сочинских козырей.

Что делать в несезон? Конечно же, наслаждаться красотой природы и отдыхать!

Медленно хрустеть салатом с видом на море, столь же неспешно и вдумчиво бродить по горам. Взобраться на Ахун, насладиться оранжевым великолепием на десятки километров вокруг. Спуститься постепенно вниз, к Орлиным скалам. Посетить Агурские водопады, они по-настоящему красивы только в «мокрый сезон».

Сергей Бобылев/ТАСС

Кататься в течение всего дня на велосипеде по всей Имеретинке, до абхазской границы. А почему бы и не пересечь её, да не съездить на знаменитую Рицу? Осенью и весной она совсем другая — разноцветная и загадочная, свободная от назойливых туристических толп. Вновь вернуться в Сочи, на пляж у Морпорта. Присоединиться к местным и сочувствующим, принимать солнечные ванны в хорошую погоду, без боязни обгореть.

Провожать в море медленное солнце в +15, быстро прятаться в кафе, когда начинается дождь.

Промолчу о горных лыжах, это совершенно отдельная тема. Хотя есть у меня товарищи, прилетающие в Красную Поляну на выходные просто покататься. Я же наведываюсь туда за атмосферой лыжного курорта. Медленно гуляю по прогулочным маршрутам, заказываю согревающие напитки. Воздух здесь такой густой и чистый, что его можно пить вместо минералки, закачивая в себя здоровье литрами.

В общем, на одну полноценную неделю легко придумать себе целое множество занятий. Я так обычно и делаю, мигрируя от центра Сочи до Адлера с остановками на 2-3 дня.

И не нужны никакие шенгены, многочасовые полёты, суровые пограничники, доллары-евро, «нихтферштейн» и пр. Сочи, ты моя быстрая инъекция лета под кожу, снимаешь затяжные декабрьские ломки. Два часа полёта (один фильм на планшете) — и можно вытянуть ноги на центральной набережной, откинуть голову, притвориться бездельником. Солнце и солёный ветер потекут по венам, ты в раю!

Каждый день разный закат и рассветы — это же здорово, так? Это же поможет избавиться от удушливых приступов озлобленности на самого себя, на то, что делаешь не то, что хочешь, не так как надо и не там, где мог бы?

Талый снег, горы химикатов на московских тротуарах и проблемы с коллегами по работе остались далеко, в настоящей жизни. Мы вернёмся к ним только когда будем готовыми. А пока просто побываем в сказке, чтобы не сойти с ума от реальности. Спасибо, Сочи, ты здорово нас выручаешь!

Солнце проваливается в черноморскую бездну, я ухожу в нирвану.