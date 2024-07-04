Турэксперт назвала лучшие пляжи Бали Турэксперт Ансталь посоветовала посетить на Бали пляжи Улувату и Джимбаран

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Остров Бали притягивает туристов со всего мира своим разнообразием пляжей, заявила NEWS.ru тревел-блогер Наталия Ансталь. Она посоветовала отдыхать в таких местах, как Улувату и Джимбаран, поскольку там более спокойная вода. Кроме того, по ее словам, интересным для туристов будет пляж Чунгу с черным песком.

Очень большое разнообразие пляжного отдыха, но там везде сильные волны. Самые спокойные пляжи — Улувату и Джимбаран, там спокойная вода. Из красивых и необычных пляжей можно выделить Чунгу. Это пляж с черным песком. Там можно посмотреть, как катаются профессионалы-серферы, — сказала Ансталь.

Тревел-блогер добавила, что Бали предоставляет туристам различные виды развлечений, начиная от курортных программ и заканчивая серфингом. Ансталь отметила, что пляжи индонезийского острова являются одним из лучших мест для серфинга как для начинающих, так и профессионалов.

Ранее вице-президент ассоциации «Альянс туристических агентств» Алексан Мкртчян заявил, что отдых в Турции опасен. По его словам, одной из распространенных угроз является повышенный риск травматизации. Он считает, что это связано с активными видами спорта, которые зачастую встречаются на местных курортах.