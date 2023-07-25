Тревел-блогер назвала альтернативу «горящим» курортам Турции Блогер Ансталь назвала Дагестан и Осетию хорошей альтернативой Турции

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Аул Гамсутль, Дагестан

Турция остается одним из самых популярных направлений для летнего отдыха среди россиян, однако туристы могут найти альтернативу этой стране, сообщила NEWS.ru тревел-блогер Наталия Ансталь. По ее словам, путешественникам могут особенно понравиться регионы Кавказа.

Эксперт утверждает, что Дагестан набирает все большую популярность среди туристов благодаря живописности. Однако самые красивые экскурсионные программы можно найти в другом кавказском регионе — Северной Осетии.

Если [вы хотите отдохнуть] за границей, то посетите живописную Грузию. Более далекие направления — это Черногория, куда россиянам не нужна виза и можно добраться с одной пересадкой. Из азиатских направлений — Таиланд, Бали, — рассказала Ансталь.

По словам блогера, многие туристы отдают предпочтение Турции из-за системы питания «все включено», а также из-за максимально комфортных условий для отдыха. В этом плане стране сложно найти альтернативу, считает она. Тем не менее Ансталь рекомендует обратить внимание на район ОАЭ Фуджейра, расположенный в горах. По ее словам, отели и гостиницы этого района также работают по программе «все включено».

Если туристы не боятся жары, то можно посоветовать Египет — отели первой линии по схеме «все включено», где есть ветер и не так жарко, — подытожила эксперт.

Генеральный директор компании SpaceTravel Артур Мурадян ранее перечислил самые бюджетные зарубежные направления для отдыха. В список вошла Абхазия, стоимость отдыха в которой составляет от 40 до 70 тысяч рублей. Также эксперт рекомендовал отправиться в Грузию, Таджикистан или Узбекистан.