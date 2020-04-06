Супруга принца Чарльза вышла из самоизоляции

Герцогиня Корнуольская Камилла вышла из самоизоляции. Карантин супруга принца Чарльза соблюдала в течение 14 дней из-за его заражения коронавирусом.
Жена наследника британского престола находилась в поместье Биркхолл в Шотландии,
Самоизоляция старшего сына королевы Елизаветы II завершилась 30 марта. По словам принца Чарльза, это был разочаровывающий опыт. Принца Уэльского огорчил тот факт, что он не мог встречаться с близкими и друзьями, писал NEWS.ru.
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