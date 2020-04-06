Супруга принца Чарльза вышла из самоизоляции

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Компания Apple запустила в производство средства защиты для медицинских работников, которые призваны помочь в борьбе с коронавирусом. Об этом заявил глава корпорации Тим Кук.

Устройства по внешнему виду похожи на защитные маски. Приспособления очень пригодятся врачам и помогут им не заразиться COVID-19 во время работы с пациентами, — заявил президент Apple в Twitter. По...