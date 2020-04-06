Life Style

Супруга принца Чарльза вышла из самоизоляции

14:39, 06 апреля 2020
Принц Чарльз с супругой Камиллой Принц Чарльз с супругой Камиллой Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

Герцогиня Корнуольская Камилла вышла из самоизоляции. Карантин супруга принца Чарльза соблюдала в течение 14 дней из-за его заражения коронавирусом.

Жена наследника британского престола находилась в поместье Биркхолл в Шотландии, сообщает корреспондент Daily Express Ричард Палмер.

Самоизоляция старшего сына королевы Елизаветы II завершилась 30 марта. По словам принца Чарльза, это был разочаровывающий опыт. Принца Уэльского огорчил тот факт, что он не мог встречаться с близкими и друзьями, писал NEWS.ru.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях