Сидящий «на корточках» кот рассмешил пользователей Сети

https://static.news.ru/photo/beb4505a-1765-11eb-884d-fa163e074e61_660.jpg Фото: unsplash.com

Одна из пользовательниц Сети выложила в Интернет видеозапись, на которой её кот сидит в странной позе. Кажется, что питомец устроился «на корточках», совсем как человек.

В комментариях к обнародованным кадрам многие пользователи рассказали о своих впечатлениях от смешно сидящего котейки. Многие к сочинению своих высказываний отнеслись с соответствующим юмором. Комментаторы рассказали, что кот вызвал у них восхищение и умиление. Согласно предположениям некоторых из них, в прошлой жизни он был инопланетянином или человеком.

Кроме того, авторы комментариев в шутку подчеркнули, что на видео запечатлена «кошка-обезьяна».

Кошки склонны подражать хозяевам. Не позволяйте ему сидеть рядом с вами в туалете, — цитирует одного из комментаторов портал «Ридус».

Как ранее писал NEWS.ru, пользователи портала Imgur развеселились от видеозаписи, на которой пушистый котик артистично падает на бок.

На кадрах заметно, как питомец заходит в комнату. Он совершает несколько шагов от двери и с трагизмом валится на бок. При этом кот издаёт забавный писк.