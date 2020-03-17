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Эксперт по безопасности пищевых продуктов Хемме дель Каньо и шеф-повар Жорди Вила рассказали, как приготовить наиболее вкусное блюдо из курицы. Для этого нужно избежать типичных ошибок.

По словам специалистов, многие люди неправильно размораживают курицу. Её нужно за день до приготовления либо положить в холодильник, либо воспользоваться микроволновой печью. Во время разморозки курицу нужно переворачивать. Также перед приготовлением её не следует мыть под краном.

Шеф-повар Жорди Вила считает, что курицу нужно готовить на костях. Они лучше проводят тепло, делая вкус курицы более богатым. Это правило касается и других видов мяса.

Кожа курицы может придать блюду приятный вкус в том случае, если она не является слишком жирной. Нужно помнить, что эта часть курицы больше всего соприкасается с бактериями. При приготовлении курицы специи нужно класть в процессе готовки, а не в последний момент, тогда мясо лучше пропитается и будет более вкусным.

Шеф-повар подчёркивает, что разные части курицы нужно приготовлять по-разному. Так, для грудки лучше всего использовать гриль, мясо нужно нарезать очень тонкими ломтиками и готовить на сильном огне. Мясо не нужно сильно придавливать, а также постоянно переворачивать. Нужно, чтобы курица хорошо прожарилась с одной, а затем с другой стороны.

Если курицу планируется готовить в духовке, то нужно положить её грудкой вниз. Тогда по ней будут стекать соки и мясо станет мягче. Рекомендуется перевернуть птицу за десять минут до готовности. Это даст ей возможность хорошо поджарить кожу, сообщает РИА Новости со ссылкой на La Vanguardia.

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