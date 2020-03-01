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Бананы, помидоры, кофе и целый ряд других продуктов на голодный желудок употреблять не рекомендуется. Причины разные, но общий совет один: надо сначала дать организму что-то более нейтральное, советуют диетологи.

Они составили список того, что может навредить здоровью, если съесть это или выпить сразу после пробуждения или после длительного перерыва в еде, сообщает Hyser.

Начинать день не рекомендуется с бананов. В них содержится много магния, а увеличение концентрации магния в крови создает его дисбаланс с кальцием. Это в свою очередь может замедлить работу сердца.

Из-за дубильной кислоты, которая может раздражать желудок, не рекомендуются натощак и помидоры. Тот же совет врачи дают и в отношении груши, только там причина иная: этот плод богат грубой клетчаткой.

Кисломолочные продукты следует употреблять в течение дня между основными приёмами пищи. Вреда голодному желудку они не приносят, но бактерии в них в такой среде погибают, поэтому и пользы никакой.

Зато выпечка и сладости натощак перегружают поджелудочную железу и провоцируют выброс инсулина. При этом уже через пару часов уровень сахара снижается, и у человека снова возникает чувство голода. Но на второй завтрак какой-нибудь круассан с джемом вполне подойдёт.

Даже любимые среди диетологов отруби при бесконтрольном употреблении могут вызвать ряд проблем. Это связано с тем, что они тянут воду из организма и могут привести к запорам и раздражению кишечника. Кроме того, они мешают усваиваться железу и кальцию.

И наконец, кофе — любимый утренник напиток огромного количества людей. В пустом желудке он способствует образованию лишней кислоты, которая может вызвать спазмы и боли.

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