Россиянкам рассказали, как вести себя с мало зарабатывающими мужчинами Психолог Смолярчук: зарабатывающие больше мужчин женщины не должны их упрекать

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Если в отношениях женщина зарабатывает больше мужчины, она не должна в этом его упрекать, рассказала в беседе с «Радио 1» психоаналитик Ирина Смолярчук. По ее словам, в таких ситуациях женщины могут подтягивать своих партнеров.

В такой истории женщина очень быстро подтягивает мужчину в свой бизнес либо дает ему проверенные схемы, где он, даже находясь в своей стезе, сможет продвигаться. Она даст ему стартап и подскажет, как это делать, — объяснила специалист.

Психолог отметила, что женщина не должна упрекать партнера в меньшем заработке, поскольку это может подвергнуть мужское эго унижению. Вместо этого можно научить его продвигать себя и быть более успешным в своей профессии.

Умению себя позиционировать и продавать можно научить своего близкого человека. На то она и семья, чтобы один подтягивал другого, — добавила Смолярчук.

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