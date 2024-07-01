Психолог раскрыл, о чем говорят обиды и ревность Психолог Хакимов: ревность и обиды говорят о личных установках и ожиданиях

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Ревность и обиды человека говорят о его личных установках и ожиданиях, а не об окружающих людях, заявил в беседе с РИАМО психолог Денис Хакимов. По его словам, такие моменты нужно прорабатывать с психологом.

Если мы обижаемся или ревнуем, то это те моменты, которые стоит осмыслить и при необходимости проработать с психологом. Они говорят не об окружающих, а о наших ожиданиях и установках, — объяснил специалист.

Хакимов отметил, что это нормально, когда у человека есть границы, за которые он никого не пускает. Нужно уважать эту индивидуальную сферу независимо от того, насколько люди близки.

В это пространство дверь приоткрывается лишь изредка, чтобы стало видно сокровенное. Насильно пытаться проникнуть туда, навязываться — идея не лучшая, — добавил психолог.

Эксперт подчеркнул, что даже если два человека занимаются совместной деятельностью, нельзя забывать про время на себя. В таком случае, это значит не охлаждение отношений, а желание как-то разнообразить досуг или круг общения, заключил специалист.

Ранее клинический психолог Анастасия Кардиакос заявила, что ревность появляется при негативном опыте в предыдущих отношениях, который стоит проработать, чтобы не навредить нынешним. Она добавила, что человеку необходимо объяснять себе, что он не обязан повторять прошлые поведенческие сценарии.