Россиянам раскрыли связь между ароматами и настроением Психолог Петрова: ароматы влияют на психоэмоциональное состояние человека

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Ароматы влияют на психоэмоциональное состояние человека, рассказала «МК в Мурманске» клинический психолог, парфюмер Дина Петрова. По ее словам, запахи могут перенести человека в далекие воспоминания.

Эксперт отметила, что запахи имеют психологическое свойство, поскольку могут на уровне ассоциаций возвращать в воспоминания. Например, хвойный аромат может ассоциироваться с Новым годом и волшебством.

Также ароматы могут биологически воздействовать на мозг и нервную систему, объяснила психолог. Информация о запахах передается в лимбическую систему через нервные импульсы.

В итоге возникает воспоминание или ассоциация, связанная с общечеловеческим культурным или личным опытом. Человек испытывает связанные с этим воспоминанием эмоции, чувства, ощущения. Таким образом, происходит влияние на его психоэмоциональное состояния, — добавила Петрова.

Кроме того, некоторые подгруппы ароматов могут активировать разные состояния, подчеркнула специалист. Например, запах лимона может способствовать концентрации, запах хвои — улучшению мозговой деятельности, а запах жасмина — расслаблению, подытожила психолог.

Ранее стало известно, что запах мяты помогает людям, страдающим от болезни Альцгеймера, облегчить ее симптомы. Ментол способствует восстановлению иммунной системы, возвращению когнитивных функций, а также улучшению памяти.