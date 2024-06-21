Ученые нашли запах, облегчающий симптомы болезни Альцгеймера The Conversation: ментол облегчает симптомы болезни Альцгеймера

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Запах мяты помогает людям, страдающим от болезни Альцгеймера, облегчить ее симптомы, пишет The Conversation со ссылкой на исследование ученых Университета Наварры в Испании. Они провели эксперимент на мышах, который показал, что ментол способствует восстановлению иммунной системы, возвращению когнитивных функций, а также улучшению памяти.

Представьте себе будущее, в котором запах ментола может облегчить некоторые из худших симптомов болезни Альцгеймера. Все может звучать как научная фантастика, но новые инновационные исследования делают это потенциальной реальностью, — сказано в материале.

Ученые давали мышам дышать ментолом в течение шести месяцев. Сравнив с данными здоровых грызунов, они пришли к выводу, что запах мяты снижает уровень интерлейкина-1 бета, белка, который вызывает проблемы с когнитивными функциями при болезни Альцгеймера. Такое воздействие позволяет уменьшить воспаление и предотвратить дальнейшее ухудшение состояния пациента. Исследователи также считают, что запахи помогут помочь в лечении других серьезных заболеваний.

Ранее ученые заявили, что употребление пива, вина или спелых фруктов снижает риск развития рака или болезни Альцгеймера. Они уточняют, что, хотя злоупотребление алкоголем вредит здоровью, содержащийся в некоторых напитках диацетил действует по аналогии с лекарственными препаратами, которые используются для лечения онкологических заболеваний.