Россиянам подсказали, какую рыбу лучше жарить на мангале Роскачество посоветовало выбирать жирную рыбу для жарки на мангале

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Роскачество рекомендовало при жарке рыбы на мангале отдавать предпочтение жирным и плотным сортам. Также в рекомендациях, опубликованных в Telegram-канале ведомства, не советуют виды рыб с водянистым и рыхлым мясом.

Отмечается, что из красной рыбы для приготовления на мангале стоит отдавать предпочтение более жирным сортам, таким как атлантический лосось. За счет большого содержания жиров рыба получается сочной и ароматной. Также для приготовления подойдет нерка, кижуч, горбуша, кета. Шашлык из этих сортов красной рыбы будет более диетическим, сказано в сообщении.

Из белой рыбы стоит выбирать виды по плотности мяса, исключая водянистое и рыхлое. Отличным вариантом, хоть и не совсем белым, будет приготовленный на гриле клариевый сом. Если выбирать именно белую рыбу, то обратить внимание стоит на осетрину или целого сибаса и дорадо, которые отлично себя чувствуют, когда их готовишь на углях.

Из сортов речной рыбы самыми предпочтительными являются белорыбица или амур, сочные и очень вкусные породы. Готовить их можно целиком, а если тушка очень крупная, то ее можно порезать на стейки.

Отмечается, что для жарки на мангале не подойдут виды рыб с водянистым и рыхлым мясом. Также, не стоит готовить на гриле мелкую рыбу, такую как корюшка, барабулька или ставрида. На углях они могут моментально стать сухими и потерять все вкусовые достоинства. Также не рекомендуется покупать для жарки на углях замороженное филе рыбы, поскольку оно может раскрошиться на мелкие кусочки.

Ранее специалисты красноярского Роспотребнадзора сообщили, что для того, чтобы выйти из поста без вреда для здоровья, следует постепенно расширять меню. В ведомстве уточнили, что в течение первой недели в рацион стоит включить легкие супы на нежирных бульонах.