Рогов назвал важный предмет мужского и женского гардероба Стилист Рогов назвал красное пальто необходимым в мужском и женском гардеробе

Фото: Grace Lunn/Runway Manhattan/Global Look Press

Красное пальто должно быть как в мужском, так и в женском гардеробе, заявил в своем Telegram-канале стилист Александр Рогов. Он назвал этот вид одежды «абсолютным мастхэвом».

Красное пальто — абсолютный мастхэв! Берите — не пожалеете, — написал стилист.

В подтверждение своих слов Рогов опубликовал снимки образов с красным пальто. На кадрах женщины сочетали его с остроносыми сапогами на шпильках в тон и объемными серебристыми брошками, джинсами и джемперами. Мужчины составили комбинации с классическими костюмами.

Ранее экс-мэр Якутска и депутат Госдумы Сардана Авксентьева заявила, что никакая одежда не может помешать человеку быть ответственным и серьезным. Таким образом она вступилась за коллегу по парламенту Владимира Плякина, которого отчитал спикер Госдумы Вячеслав Володин за появление на работе в джинсах. Авксентьева после этого тоже надела джинсы и цветные носки.

Между тем дизайнер Наз Маер считает, что в число главных антитрендов 2024 года войдут обтягивающие вещи, мини-юбки, маленькие сумки и джинсы с заниженной талией. Он пояснил, что ряд популярных образов станет неактуальным в 2024 году благодаря постоянному развитию индустрии моды. Как считает эксперт, на смену чрезмерно облегающим силуэтам придут расслабленные фасоны. Место приталенной одежды займут оверсайз-блейзеры, просторные рубашки и струящиеся платья.