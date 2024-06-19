Психолог раскрыл причину повторяющихся ночных кошмаров Психолог Самбурский: ночные кошмары повторяются из-за внутренних страхов

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Ночные кошмары могут повторяться из-за внутренних страхов, рассказал в беседе с LIFE.ru психолог Станислав Самбурский. По его словам, они также могут быть связаны с тревожным состоянием или личными переживаниями.

Такие сны могут становиться особенно навязчивыми в моменты перемен, а также в те периоды, когда человек только готовится и обдумывает серьезные изменения в своей жизни. Мозг не успевает «переключиться на ночной режим», и человек продолжает переваривать катастрофические варианты развития своей ситуации, — объяснил специалист.

Психолог отметил, что также неразрешенный конфликт или психологическая травма могут стать причиной регулярных страшных снов. Например, человек что-то не смог высказать, поэтому переживает, из-за этого появляются поводы для повторяющихся кошмаров.

Однако эти сны могут быть полезными, добавил Самбурский. Обычно они выполняют адаптивную функцию психики.

Такие сны помогают человеку подготовиться к предстоящему большому для него событию, к важной задаче и любым изменениям, — заключил психолог.

Ранее психолог Анна Пестрякова рассказала, что кошмары могут быть связаны с физиологическими проблемами, подавленными негативными эмоциями и синдромом хронической усталости. Она отметила, что плохие сны появляются в то время, когда мозг переносит информацию из краткосрочной памяти в долгосрочную.