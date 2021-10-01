Потомок российских царей украсил торт на своей свадьбе яйцом работы Фаберже

Потомок российской правящей династии по линии матери Георгий Романов женился в Санкт-Петербурге на дочери итальянского дипломата Виктории Беттарини. Они венчались в Исаакиевском соборе, там их встречала рота почётного караула и зрители. По соцсетям разлетелись видеоролики и фото с церемонии.

После венчания Георгий с супругой отправились в Петропавловский собор, где возложили цветы к могилам предков жениха. Свадебная церемония состоялась в гостинице «Астория».

Заключительным аккордом свадьбы Романовых стал торт, который украшало яйцо Фаберже. Момент, когда молодожёны режут угощение, попал на видео. Его публикует РИА Новости.

Ребекка Вирджиния Беттарини родилась в Италии в семье дипломата. До пяти лет она жила во Франции, затем много раз переезжала в разные страны. В России впервые оказалась в 2009 году. В прошлом году она приняла православие. Около 10 лет она была знакома с Георгием Романовым и помогала ему в социальной и культурной деятельности.

Венчание наследника династии Романовых состоялось впервые более чем за 120 лет. Как оно прошло — в материале NEWS.ru.