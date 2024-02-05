Названа дата открытого бета-теста Final Fantasy 14 на Xbox Series Открытый бета-тест Final Fantasy 14 на Xbox Series стартует 21 февраля

Фото: Square Enix

Открытый бета-тест Final Fantasy XIV на Xbox Series стартует 21 февраля, сообщается на сайте разработчика Square Enix. Кроме того, игроки получат сюжетную арку A Realm Reborn вместе с расширениями Heavensward и Stormblood.

Открытый бета-тест будет доступен только новым игрокам, которые впервые будут играть в Final Fantasy XIV. Воспользуйтесь этой возможностью и пригласите своих друзей — владельцев Xbox, которые еще не сталкивались с миром Final Fantasy, — говорится в сообщении.

Разработчик отмечает, что новички смогут прокачаться до 70 уровня и перенести прогресс в релизную версию, выход которой запланирован на весну 2024 года.

Ране стало известно, что на создание ремейка Final Fantasy VI может потребоваться 20 лет, что в два раза больше, чем на Final Fantasy VII. В Square Enix сообщили, что хотят создать полноценный ремейк игры, однако пока сталкиваются с трудностями в поиске ресурсов и применении современных технологий.

Также на серверах PlayStation Network обнаружили демоверсию будущей ролевой игры Final Fantasy VII Rebirth. За ее прохождение игроки получат внутриигровой предмет, который будет доступен и в полной версии игры.