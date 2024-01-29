Создание ремейка Final Fantasy VI может занять 20 лет

Фото: Square Enix

На создание ремейка Final Fantasy VI может потребоваться 20 лет, что в два раза больше, чем на Final Fantasy VII. Разработчики из компании Square Enix сообщили, что хотят создать полноценный ремейк игры, однако пока сталкиваются с трудностями в поиске ресурсов и применении современных технологий.

Ремейк планируется на уровне Final Fantasy VII Remake, и это требует значительных усилий и времени. Продюсер франшизы Ёсинори Китасэ отметил в беседе с французским журналистом Жюльеном Шизом, что Final Fantasy VI является гораздо более масштабным проектом по сравнению с Final Fantasy VII.

В игре Final Fantasy VI представлено целых 14 играбельных персонажей, каждый из которых имеет свою собственную историю, происходящую в различных локациях игрового мира. Компания Square Enix уже потратила около десяти лет на создание двух частей Final Fantasy VII Remake, а третья часть находится в разработке.

Final Fantasy VI считается одной из лучших JRPG 2D-эпохи. Игра дебютировала в 1994 году на Super Nintendo и пять лет спустя была портирована на PlayStation.

Ранее стало известно, что игру Doom 1993 года впервые запустили на кишечной палочке благодаря эксперименту исследовательницы Лорен Рамлан из Массачусетского технологического института. Девушка перевела графику игры в черно-белые пиксели, используя бактерии, которые загорались благодаря активации флуоресцентных белков, встроенных в кишечную палочку.