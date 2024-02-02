Стали известны подробности о демоверсии Final Fantasy VII Rebirth В PlayStation Network обнаружили демоверсию Final Fantasy VII Rebirth

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На серверах PlayStation Network обнаружили демоверсию будущей ролевой игры Final Fantasy VII Rebirth, сообщает PlayStation Game Size в Twitter (X). Также известно, что за ее прохождение игроки получат внутриигровой предмет, который будет доступен и в полной версии игры.

Предположительно, официальная информация о существовании демоверсии может появиться на предстоящей презентации State of Play. Мероприятие запланировано на 6 февраля и будет посвящено новой игре в рамках серии Final Fantasy.

Выход Final Fantasy VII Rebirth запланирован на 29 февраля 2024 года, игра будет доступна только на PlayStation 5. Она будет распространяться на двух дисках, а общий объем дистрибутива составит 150 гигабайт. Цифровая версия, по данным PlayStation Game Size, будет весить 145,25 гигабайта. Предзагрузка станет доступна 27 февраля, стоимость стандартного издания игры составляет $70.

Ранее разработчики из компании Square Enix сообщили, что хотят создать полноценный ремейк Final Fantasy VI, однако на это может уйти около 20 лет. Это в два раза больше, чем на Final Fantasy VII. Они рассказали о трудностях в поиске ресурсов и применении современных технологий. При этом в компании добавили, что шестая часть ролевой игры является более масштабным проектом по сравнению с седьмой.