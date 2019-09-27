Всё чаще в современных местах общественного питания их владельцы дополняют атмосферу заведений фоновой музыкой. Однако зачастую тот факт, что мелодичные звуки влияют на состояние, настроение человека, его отношение к пище и даже вкусовые ощущения, клиенты при посещении кафе и ресторанов даже не учитывают. Так кто получает в итоге выгоду от ненавязчивых мелодий — маркетологи или сами посетители — News.ru разбирался в ситуации.

Экспертами было проведено немало исследований, подтверждающих позицию, что музыка и при приготовлении пищи крайне важна. Так, анализ компании Unilever показал, что интенсивность вкуса, например, солёных или сладких продуктов, снижается при усилении звука, и пища кажется жёсткой и даже хрустящей. Еда под приятную музыку становится более приятной, а человек начинает испытывать больше удовольствия от процесса трапезы. И чем больше по душе приходится музыка, тем вкуснее кажется человеку блюдо.

Научное издание Food Quality and Preference опубликовало результаты исследований по данной теме, которые провел британский психолог-экспериментатор Чарльз Спенс в лаборатории Crossmodal Research Оксфордского университета. Он сделал вывод, что медленная музыка буквально растягивает вкусовые ощущения в противовес быстрой.

Удивительным фактом является то, что совпадение страны происхождения блюда и музыки усиливают вкус блюда. Так, устрицы покажутся особенно вкусными под звуки французского аккордеона, а спагетти порадуют гурманов вдвойне под звучащие мелодии итальянских композиторов. Более того, эксперимент, проведённый в одном из супермаркетов, показал, что при включении французской музыки посетители отдавали предпочтение французским винам, а при смене на немецкую — продукции из Германии. Представляется, что таким же образом человек выбирает блюдо в кафе или ресторанах.

Булдаков Олег/Фотохроника ТАСС

В свою очередь, учёные университета Южной Флориды утверждают, что владельцы общепитов способны оказывать влияние на выбор гостей, используя нужное звуковое сопровождение.

В 1980-х годах они провели эксперимент в американском ресторане. В результате выяснилось, что посетители тратят меньше времени на еду и больше на напитки, если в помещении звучит быстрая музыка. А более громкие звуки увеличивают спрос на фаст-фуд на 20%. Эксперты считают, что это связано с учащением сердцебиения. Человек, организм которого возбуждён от громкой музыки, склонен выбирать нездоровую пищу. Медленная музыка, наоборот, позволяет человеку тщательнее продумать свой выбор.

Адриан Норт, профессор музыкальной психологии, выяснил, что при звучавшей классической музыки люди тратили на еду на $2,5 больше в сравнении с теми, кому включали поп-музыку. Было высказано предположение, что классические произведения соотносятся со знаком качества. Именно поэтому классика подстёгивает людей делать дорогие покупки.

С другой стороны, классический репертуар на 27% улучшает процесс пищеварения. Эксперты из университета Лейстера особенно советуют произведения Моцарта. Это объясняется тем, что классическая музыка успокаивает, заставляя почувствовать себя лучше.

Еще в 2005 году в лондонском метрополитене стали включать произведения знаменитых классических композиторов с целью умиротворить людей, взбудораженных или уставших от толпы и давки. Сейчас данный метод используется также в вестибюлях метро Москвы.

Российский ГОСТ на музыку

Интересно, что в России не существует законодательных нормативов, посвящённых этой теме. Например, ГОСТ об услугах общественного питания классифицирует подобные объекты с точки зрения ассортимента предлагаемых блюд, однако внутреннее устройство, в том числе музыкальное оформление остается на усмотрение хозяина заведения. Никаких рекомендаций о фоновом оформлении не даётся.

Конечно, превышение допустимого уровня шума никто не отменял. Это грозит владельцу штрафом в 20-40 тыс. рублей, а, возможно, и закрытием заведения на срок до трёх месяцев. Однако громкая и быстрая музыка, принуждающая человека жевать быстрее, не является для законодателя основанием для наложения административной ответственности.

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Однако можно сказать точно — использование звукового оформления не бесплатно. Как в случае, если музыка уже была опубликована, так и при использовании ранее не изданных произведений. Российское авторское общество и Всероссийская организация интеллектуальной собственности собирают отчисления за авторские и смежные права соответственно.

Так, сначала вносится единоразовый платеж от 30 тыс. до 150 тыс. рублей за создание музыкальной концепции ресторана. А потом выплачивается от 1000 до 5000 рублей и выше каждый месяц. Сумма зависит от количества посадочных мест, самого заведения, а также сезона. К периоду празднования Нового года отчисления, например, увеличиваются. Хотя не имеет значения количество используемых мелодий, заведение представляет отчёт, какие треки и сколько раз проигрывались.

Штраф же за незаконное проигрывание музыки составляет 29 тыс. рублей (по 14,5 тыс. за нарушение авторских и смежных прав) за каждую музыкальную композицию и её фонограмму. Таким образом, за проигрывание музыки в местах общественного питания необходимо платить, причём делать это нужно официально и не надеяться на авось.

Согласно исследованиям, в настоящее время 40% чека в ресторанах — это заказы, сделанные именно благодаря музыке. Она влияет на человека больше, чем он порой сам осознает. К счастью, в наших силах выбрать заведение с нужной атмосферой и подходящим музыкальным сопровождением.