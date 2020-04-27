Ким Кардашьян предложила фанатам ужин с собой в обмен на пожертвования

Модель Ким Кардашьян-Уэст присоединилась к благотворительной акции All In Challenge, целью которой является помощь не имеющим доступа к питанию из-за пандемии коронавируса людям. Актриса приняла эстафету от супермодели Жизель Бюндхен и призвала подписчиков в Instagram сделать взнос в фонд.
Она пояснила, что в такой ситуации «каждый доллар имеет значение». Супруга Канье Уэста отметила, что один из благотворителей сможет поужинать с ней и её сёстрами во время записи нового сезона реалити-шоу «Семейство Кардашьян» — его выберут случайным образом.
В благотворительной акции принимают участие актёры Роберт Де Ниро и Леонардо Ди Каприо. Они попросили фанатов делать пожертвования в обмен на возможность сыграть эпизодическую роль в будущем фильме «Убийцы цветочной луны» режиссёра Мартина Скорсезе, писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен