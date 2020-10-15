Исключить меха и стразы: стилист назвала антитренды предстоящей зимы

Пайетки, меха и летние ткани стоит исключить из зимнего гардероба, это станет антитрендом, рассказала бьюти-мейкер и стилист Марина Коробель. Всего она назвала четыре запрета в одежде на декабрь, январь и февраль.
Первый антитренд — чрезмерное облегание силуэта, это когда вещь очень сильно обтягивает фигуру. Мы может это увидеть, когда люди надевают кожаные куртки, пальто, трикотажные платья, блузки. Мы можем выбирать вещи более свободного кроя и подчёркивать талию с помощью ремня или пояса, — рассказала Коробель порталуTeleprogramma.pro.
Вторым антитрендом станет чрезмерное украшательство: бисер, стразы, пайетки, броши. Этого не должно быть много и на базовом комплекте одежде, и на аксессуарах. Кроме того, не стоит добавлять много блёсток и на маникюр.
Третий один антитренд — это большое количество меха. Дублёнки и парки можно оставить, только нужно выбрать более расслабленные, прямые силуэты, без излишеств, — сказала Коробель.
И, наконец, последний запрет, по мнению стилиста, — это несоответствие ткани погодным условиям.
Например, зимой не следует выбирать ситец, сатин, шифон и даже лён и хлопок. Это всё-таки летние ткани: в них будет прохладно и это неуместно. А вот плотный трикотаж, шерсть, бархат будут и уместны, и красивыми, и тёплыми, ؘ— подытожила Коробель.
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