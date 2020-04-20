Елизавета II в день рождения получит поздравления от родных через Zoom

https://static.news.ru/photo/67130a1e-8316-11ea-ad20-fa163e074e61_660.jpg Фото: DDP/Global Look Press

Королева Великобритании Елизавета II в свой 94-й день рождения свяжется с близкими через платформу видео-конференц-связи Zoom. Из-за введённых в связи с пандемией коронавируса ограничений родные не смогут навестить Её Величество.

Монаршая особа находится в изоляции в Виндзоре вместе с 98-летним супругом принцем Филиппом. Помощники королевы настроят видеосвязь, чтобы дети, внуки и правнуки смогли поздравить её, пишет Daily Mail.

Газета отмечает, что в 2019 году Елизавету II в день рождения навестили 16 членов британской королевской семьи. В этот раз ей придётся довольствоваться телефонными и видеозвонками.

Как писал NEWS.ru, королева сочла неуместным в нынешних обстоятельствах салют в честь её дня рождения. Впервые за 68 лет правления Елизаветы II 21 апреля не прозвучат пушечные залпы.