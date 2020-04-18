Елизавета II попросила не устраивать салют в её день рождения

Британская королева Елизавета II сочла неуместным салют в честь её дня рождения, который она будет отмечать 21 апреля.
Об этом
Таким образом, впервые за 68 лет правления Елизаветы II в её день рождения не прозвучат пушечные залпы, однако флаги на госучреждениях будут вывешены в соответствии с принятым протоколом,
Ранее NEWS.ru писал о том, что заражение наследника британского престола принца Чарльза коронавирусом поначалу очень обеспокоило его старшего сына Уильяма. Герцог Кембриджский отметил, что из-за возраста его 71-летний отец находился в особой группе риска.
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