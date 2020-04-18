Елизавета II попросила не устраивать салют в её день рождения

https://static.news.ru/photo/dd6cb9ae-8171-11ea-85b4-fa163e074e61_660.jpg Королева Елизавета II Фото: Bbc/Keystone Press Agency/Global Look Press

Британская королева Елизавета II сочла неуместным салют в честь её дня рождения, который она будет отмечать 21 апреля.

Об этом сообщает телеканал Sky News, ссылаясь на Букингемский дворец. По его данным, королева попросила не устраивать салют в этот день, подобные мероприятия «не являются подобающими в нынешних обстоятельствах».

Таким образом, впервые за 68 лет правления Елизаветы II в её день рождения не прозвучат пушечные залпы, однако флаги на госучреждениях будут вывешены в соответствии с принятым протоколом, передаёт «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru писал о том, что заражение наследника британского престола принца Чарльза коронавирусом поначалу очень обеспокоило его старшего сына Уильяма. Герцог Кембриджский отметил, что из-за возраста его 71-летний отец находился в особой группе риска.