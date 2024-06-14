Диетолог раскрыла полезные свойства деликатесных трубачей Диетолог Лазуренко: деликатесный трубач снижает риск развития инсультов

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Деликатесный трубач, который добывается в Охотском море, по своим свойствам и качествам может составить конкуренцию другим морепродуктам, заявила NEWS.ru Наталья Лазуренко. По ее словам, в составе моллюска много белка и омега-3 жирных кислот, которые снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе инсультов. Специалист подчеркнула, что белковые структуры необходимы организму для построения собственных ферментов, мышц, пептидов гормонов.

Этот моллюск содержит незаменимые аминокислоты в составе своего легкоусвояемого белка, что делает его максимально ценным для нашего организма. Кроме того, он содержит достаточное количество омега-3 полиненасыщенных жирных кислот, которые, в свою очередь, идут на каждый орган, на каждую клеточку в нашем организме, влияя на оболочку. Омега-3 зарекомендовала себя как вариант полиненасыщенных жирных кислот, которые контролируют уровень хорошего и плохого холестерина, тем самым снижая риски развития сердечно-сосудистых заболеваний, таких как гипертоническая болезнь, инсульты, инфаркты и так далее, — отметила Лазуренко.

Диетолог напомнила, что в рационе среднестатистического человека в основном преобладают омега-6 полиненасыщенные жирные кислоты. Они провоцируют неинфекционное воспаление, которое лежит в основе всех современных заболеваний, начиная от ожирения, заканчивая тем же самым атеросклерозом.

Омега-3 борется с вот этим вот воспалением, тем самым работая еще дополнительно как антиоксидант в нашем организме. Ну и кроме того, естественно, полезные, жизненно необходимые микроэлементы в составе данного продукта присутствуют, что, безусловно, повышает его качество, — подытожила Лазуренко.

Ранее биолог Роман Опарин заявил, что при умеренном употреблении кальмары становятся очень полезным продуктом и для мужчин, и для женщин, и для детей. По его словам, данный моллюск богат витаминами группы B, «легким» белком, а также цинком, медью, селеном и магнием.