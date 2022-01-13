Блогер Стукалова объяснила, как избавиться от «новогодних» килограммов

Похудеть на пять килограммов за месяц можно, если отказаться на 30 дней от алкоголя и сахара, рассказала NEWS.ru блогер Ольга Стукалова. Она отметила, что после новогодних праздников увидела плюс 3 кг на весах, однако решила сбросить сразу пять. Основная часть необходимого рациона — это яйца, рыба, морепродукты и овощи в разном виде.

Есть пять продуктов, употребление которых лучше ограничить: алкоголь, сахар, мука, картофель и рис. Если говорить о воде, то пить нужно столько, сколько хочется. Я, например, мало пью воды: где-то 0,5 литра в день. Важно не пить газированные напитки, лучше чай и кофе с растительным молоком. Есть стараюсь как можно больше белков и клетчатки. Основная часть рациона — это яйца, рыба, морепродукты и овощи в разном виде. Я за то, чтобы максимум сократить углеводы и есть их только на завтрак или в первый приём пищи, — подчеркнула Стукалова.

Блогер также посоветовала россиянам найти свой вид спорта, приносящий удовольствие и помогающий в достижении поставленной цели. Стукалова добавила, что выбрала пилон и стрип-пластику, так как не любит тренажёры.

Нутрициолог Анна Елькина ранее заявила, что россиянам, чтобы быстро похудеть, стоит есть больше пищи с клетчаткой и овощей, пить чистую воду из расчёта 30 мл на килограмм веса, сытно завтракать и не переедать на ужин. Она подчеркнула, что овощи также могут замедлить процесс старения.

Елькина отметила, что чистая вода очищает организм и выводит токсины. Каждую чашку кофе нужно запивать стаканом воды, добавила она.

Ранее диетолог Елена Соломатина посоветовала россиянам не подвергать организм дополнительному стрессу, если после новогодних праздников нужно скинуть несколько килограммов. Она порекомендовала пить больше воды с лимоном, чтобы вывести лишнюю жидкость из организма.

Диетолог посоветовала добавить в рацион продукты, богатые калием, например, тыкву, томатный сок или картофель. При этом картофель желательно употреблять в пищу холодным.