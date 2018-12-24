Музей-квартиру Солженицына открыли в Москве

https://news.ru/storage/news/a8bf3e44be48d74d3025b65d4aff7840/24a34716-620f-4c14-bc51-64bded5da8f4_850.jpg Авилов Александр/АГН "Москва"

Музей-квартира писателя, нобелевского лауреата Александра Солженицына расположена на первом этаже корпуса 8 дома 12 на Тверской улице. Здесь Солженицын жил до ареста 12 февраля 1974 года, сюда он вернулся и после высылки из СССР, прожив в этой квартире с 1994 по 2002 год.

«Открытие музея — дань уважения тем людям, которые были с ним в этот период. Я считаю, что этот музей будет крайне востребован», — заявила на открытии заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Пространство музея-квартиры делится на тематические секции: «Кухня Солженицыных», «Нобелиана», «Арест», «Работа над „Красным колесом“», «Фотолаборатория 1970-х гг.» и «Кабинет Солженицына 1990-х гг.».

Ранее News.ru писал, что в Москве 11 декабря открыт памятник Александру Солженицыну. Церемонию, которую провели в день столетия со дня рождения писателя, посетил президент РФ Владимир Путин. Памятник работы народного художника России, скульптора Андрея Ковальчука установлен на названной в честь Солженицына улице в сквере в Таганском районе столицы. Он выполнен из бронзы, в постаменте использованы гранит и лишь одна подпись на нём: «Солженицын», без всяких регалий, потому что «Солженицына знает весь мир и пояснения ни к чему», отметил художник.