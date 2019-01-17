USD  66.7617 EUR  76.135
GOLD1,292 $   Brent60.91 $ Bitcoin3,643.55 $
МОСКВА-6°C01:08
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. культура

Больше сотни фильмов запретили на Украине в прошлом году

Ministry of Culture Russia/ via Globallookpress.com

культура [ версия для печати ]

Госкино Украины в прошлом году запретило к показу 139 фильмов и сериалов, ссылаясь на местный закон о кинематографии. В список попали российские сериалы «Штрафбат», «Баллада о бомбере», «Последний бой майора Пугачёва».

Также не разрешили показывать в стране «Агент особого назначения — 3» и «Заходи — не бойся, выходи — не плачь». Запрещён фильм «Легенда № 17» о хоккеисте Валерии Харламове, «Ночной дозор», «Дневной дозор», «Европейский конвой» и «Любовь в большом городе 2».

Об этом в Facebook написал председатель государственного агентства Украины Филипп Ильенко. Не попали на экран также киноленты 90-х годов: «На Дерибасовской хорошая погода», «Американ бой», «Орёл и решка», «Настя», «Ребёнок к ноябрю».

Ранее News.ru сообщал, что экс-министр аграрной политики Украины, член фракции «Свобода» Игорь Швайка назвал творчество Виктора Цоя «московским мусором». Он призвал украинцев выйти из добровольного плена российской художественной самодеятельности и «выбросить весь московский мусор из своих голов».


#украина #кино
самое читаемое
общество
Отставку чиновницы в Хакасии не связывают с критикой премий
происшествия
Фекалии всплыли в Крещенской проруби в Москве

читайте также
Денежные транши МВФ не улучшают ситуацию в стране
в мире 20:08, 16 января 2019
«Украина сваливается в яму нищеты»
Денежные транши МВФ не улучшают ситуацию в стране
в мире 00:31, 12 января 2019
Киев обеспокоен опасным оттоком населения Украины
в мире 13:39, 1 января 2019
Главу МИД Украины расстроили советские фильмы под Новый год
Лента новостей
экономика 01:06
Жителям Грозного списали долги за газ
общество 00:48
Снегопад в Москве закончится к утру
общество 00:34
Саратовцы написали Путину о закрытии детской поликлиники
происшествия 00:32
Мать и двое детей попали под автобус в Москве
происшествия 00:25
Рыбка и Лесли вывезены из Шереметьево через чёрный ход
Другие новости
культура 17:49
Картину кисти Ван Гога, возможно, нашли в Нидерландах
культура 17:00
Disney снимет киноверсию «Горбуна из Нотр-Дама»
культура 16:28
Мединский назвал предателями Родины критиков фильма «Т-34»
культура 15:58
Серьёзные роли «несерьёзного» Джима Керри
Вспоминаем глубокие киноработы вечно улыбающегося актёра
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top