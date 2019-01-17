Больше сотни фильмов запретили на Украине в прошлом году

https://news.ru/storage/news/a0b04747a1ba8ea7fd049d799fe8ab38/6435ecc8-6d68-4c04-b8bb-ef54818abd7a_850.jpg Ministry of Culture Russia/ via Globallookpress.com

Госкино Украины в прошлом году запретило к показу 139 фильмов и сериалов, ссылаясь на местный закон о кинематографии. В список попали российские сериалы «Штрафбат», «Баллада о бомбере», «Последний бой майора Пугачёва».

Также не разрешили показывать в стране «Агент особого назначения — 3» и «Заходи — не бойся, выходи — не плачь». Запрещён фильм «Легенда № 17» о хоккеисте Валерии Харламове, «Ночной дозор», «Дневной дозор», «Европейский конвой» и «Любовь в большом городе 2».

Об этом в Facebook написал председатель государственного агентства Украины Филипп Ильенко. Не попали на экран также киноленты 90-х годов: «На Дерибасовской хорошая погода», «Американ бой», «Орёл и решка», «Настя», «Ребёнок к ноябрю».

Ранее News.ru сообщал, что экс-министр аграрной политики Украины, член фракции «Свобода» Игорь Швайка назвал творчество Виктора Цоя «московским мусором». Он призвал украинцев выйти из добровольного плена российской художественной самодеятельности и «выбросить весь московский мусор из своих голов».