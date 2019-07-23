https://static.news.ru/photo/77cee2f0-ad52-11e9-a809-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что антропоморфный робот «Фёдор» сам попросил сменить ему имя. Робота переименовали в Skybot F-850, он уже прибыл на Байконур и 22 августа будет доставлен на МКС.

Фёдор сам попросил, — написал Рогозин в Twitter на просьбу подписчика пояснить причину переименования.

Поясняя, что значит буква F после имени Skybot, Рогозин рассказал подписчикам, что F.E.D.O.R. — это имя семейства аватаров, F — их первое поколение. Что означает число 850, он не пояснил.

Полчаса назад на Байконур прибыл робот-аватар SKYBOT F-850.

22 августа он будет доставлен на МКС в распоряжение российского экипажа для продолжения испытаний антропоморфной системы космического назначения pic.twitter.com/IcIDaXxYoq — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) July 23, 2019

Как писал News.ru, человекоподобный робот умеет садиться на шпагат и стрелять из пистолета с двух рук. Раньше аппарат носил имя «Аватар» и изначально был разработан по заказу МЧС РФ как робот-спасатель. Затем его переименовали в «Фёдора» — кто-то считал, что в честь старшего внука Рогозина, но позже появилась расшифровка: Final Experimental Demonstration Object Research (Финальный экспериментальный демонстрационный объект исследований).

В перспективе «Фёдор» должен стать испытателем нового российского пилотируемого корабля «Федерация», первый запуск которого планируется в 2022 году.