https://static.news.ru/photo/a4cd0594-ad29-11e9-8e67-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что робота «Фёдора» уже доставили на космодром Байконур для предполётной подготовки. Перед отправкой на МКС аппарату сменили имя на Skybot.

Полчаса назад на Байконур прибыл робот-аватар Skybot F-850. 22 августа он будет доставлен на МКС в распоряжение российского экипажа для продолжения испытаний антропоморфной системы космического назначения, — написал он в Twitter.

Полчаса назад на Байконур прибыл робот-аватар SKYBOT F-850.

22 августа он будет доставлен на МКС в распоряжение российского экипажа для продолжения испытаний антропоморфной системы космического назначения pic.twitter.com/IcIDaXxYoq — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) July 23, 2019

«Фёдор» — это человекоподобный робот. Он умеет садиться на шпагат и стрелять из пистолета с двух рук. Раньше аппарат носил имя «Аватар», изначально он был разработан по заказу МЧС РФ как робот-спасатель. В перспективе «Фёдор» должен стать испытателем нового российского пилотируемого корабля «Федерация», первый запуск которого планируется в 2022 году.

Ранее News.ru писал, что США завершили работу над транспортным космическим кораблём многоразового использования «Орион», чтобы отправить его в полёт вокруг Луны. Капсула для экипажа готова к первой лунной миссии «Артемида», о чём заявил вице-президент Майкл Пенс.

Запуски «Ориона» и ракеты Space Launch System необходимы для испытания системы и подготовки высадки первой женщины и следующего мужчины на Луне через пять лет, а также для будущих миссий к Марсу.