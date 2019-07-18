https://static.news.ru/photo/69cbd21e-a99a-11e9-abd3-fa163e074e61_1024.jpg Расчистка античного каменного склепа на некрополе Кыз-Аул Фото: www.archae.ru

Сотрудники Института археологии РАН и фонда «Археология» обнаружили античный склеп с воинами на востоке Крыма. Захоронение не разграблено, находится оно в некрополе Кыз-Аул.

Учёные заявили, что в склепе обнаружено несколько человек — как правило, такие могилы создавались для представителей одной семьи или рода и были фамильными. В данном захоронении места всем не хватило, скелеты лежат друг на друге, точно можно говорить о 12 людях, сообщает РИА Новости .

С одним из погребённых найден меч, что служит доказательством того, что это представитель военной знати Боспорского царства — именно так их хоронили в первых веках. Рядом с такими склепами обычно находят и захоронения коней. Предполагается, что это могут быть знаменитые кавалеристы-катафрактарии, которые стали предшественниками конных рыцарей.

Археологи хотят связаться со специалистами-генетиками и провести экспертизу, которая покажет, связаны ли похороненные семейными узами. Исследование может решить главный вопрос для учёных: к какому народу принадлежала верхушка Боспорского царства в первых веках нашей эры.

Сейчас продолжается расчистка склепа. На дне могил археологи хотят найти основные предметы погребального инвентаря.

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