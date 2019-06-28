https://static.news.ru/photo/30e3cd1e-9a66-11e9-86a7-fa163e074e61_1024.jpg Фрагмент картины «Ваза с цветами» Фото: Ян ван Хёйсум

Картина голландского художника Яна ван Хёйсума «Ваза с цветами» вернётся в Италию. Она была вывезена из страны во время Второй мировой войны, и теперь правительство Германии решило отдать её назад, пишет РИА Новости .

Директор галереи Уффици Эйке Шмидт давно призывал вернуть украденный натюрморт, который музей получил более 200 лет назад от герцога Тосканы Леопольда Второго. Хайко Маас, министр иностранных дел Германии, собирается передать работу ван Хёйсума во время поездки во Флоренцию. Также он планирует встретиться со своим итальянским коллегой Энцо Моаверо Миланези.

Ранее News.ru писал, что руководство галереи Уффици повесило на месте натюрморта «Ваза с цветами» чёрно-белое фото с надписью «Украдена».