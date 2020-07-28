Пока российские власти и сотовые операторы только готовятся к запуску высокоскоростной сети передачи данных 5G, по Интернету «гуляют» зубодробительные фейки об этой новой технологии, якобы вызывающей COVID-19. Вбросы, поддерживаемые частью селебрити, оказывают соответствующее воздействие на отдельных чересчур доверчивых граждан, то и дело выходящих на тропу войны. В Северной Осетии по примеру Великобритании уже поджигали «зловредную башню», в Дагестане грозились пойти на эту меру, если чиновники к ним не прислушаются. В Подмосковном Серпухове один из жителей ЖК «Жемчужина» обратился к местным властям с требованием о сносе вышек сотовой связи. По информации мужчины, речь идёт якобы о станции 5G, расположенной рядом с многоэтажкой, что, как он считает, может оказывать воздействие на здоровье жильцов. Владелец земельного участка, на котором находятся две мачты, утверждает, что на них установлены антенны, работающие в существующих форматах LTE и GPS. Подробнее об этом — в материале NEWS.ru.

«Будем сносить Останкино»

По словам серпуховчанина Геннадия Гаранина, около пяти лет назад, когда дом заселялся, на расстоянии примерно 150 метров от новостройки располагалась одна вышка сотовой связи. В 2019 году появилась вторая, чьи антенны, по его словам, направлены на жилую многоэтажку. Из-за этого соседства, полагает местный житель, могут развиваться опасные болезни, «дети родятся бесплодными» и «все будут вымирать словно мухи».

С помощью действующего в Подмосковье государственного онлайн-сервиса «Добродел» Гаранин обратился к местным властям с требованием снести вышки. В ответ чиновники якобы «сделали предписание» собственнику участка, бизнесмену Максиму Шишову, демонтировать сооружения.

Так, в июне первый замглавы администрации Серпухова Сергей Мужальских сообщил Гаранину, что чиновники составили акты обследования земельного участка и направили их в правовое управление «для проведения претензионной работы в отношении собственника».

В случае невыполнения требований, указанных в претензии, администрация городского округа Серпухов оставляет за собой право направления искового заявления в Серпуховской городской суд об обязании осуществить снос возведённых АМС (антенно-мачтовых сооружений. — NEWS.ru), — следует из ответа Сергея Мужальских.

В другом документе за подписью того же чиновника указано, что комитет по управлению имуществом администрации Серпухова проводит проверку «с целью выявления факта нецелевого использования земельного участка, на котором установлены АМС».

При этом в ответах Сергея Мужальских Геннадию Гаранину (имеются в распоряжении NEWS.ru) не говорится о 5G, хотя последний утверждает, что речь идёт именно о связи нового поколения, которая, по его словам, недостаточно изучена и негативно влияет на здоровье. Свои познания житель Серпухова объясняет тем, что около 20 лет он проработал охранником в одной из сотовых компаний, где техники и инженеры говорили о вреде магнитных излучений. Последние якобы «занижаются намеренно». По его мнению, такие антенны «наносят урон всему государству в целом».

Мало кто пишет, что вышки нужно снести. В основном все говорят [про меня], что человек явно больной и ему надо в лес идти жить. 5G я взял не из головы. У меня сосед пользуется связью «МегаФон», и у него связь стала плохая, он обратился в call-центр, где ему сказали, чтобы он не переживал, чтобы выглянул в окно и увидел вторую вышку — самую мощную, 5G. Именно так ему ответил оператор «МегаФона», хотя везде пишут, что 5G в России пока не работает, что, я считаю, является обманом, — сказал Гаранин.

Также житель Серпухова высказывает свои опасения на странице ЖК «Жемчужина» в соцсети «ВКонтакте», где, по словам Гаранина, его поддерживают около половины жителей. Однако некоторые пользователи указывают, что электромагнитное излучение, исходящее от повсеместно размещённых антенн сотовой связи, меньше, чем от телевизора и микроволновки. Следовательно, вред здоровью они если и приносят, то не сильнее, чем привычная бытовая техника.

Сергей Булкин/NEWS.ru

В свою очередь Максим Шишов в беседе с NEWS.ru подтвердил, что является собственником земельного участка, где вышки сотовых операторов «располагаются на законных основаниях».

Вышки — самые обыкновенные базовые станции GSM и LTE. Я сдал в аренду кусок земельного участка. Все согласования, как монтаж и эксплуатацию, проводил и проводит оператор, — говорит Шишов.

По его словам, суть претензий заключается в том, что «Гаранин и его сподвижники где-то что-то прочитали, сделали вывод, сами его испугались, и понеслось».

Оснований, замеров или чего либо, доказывающего их версию, у них нет. А «Добродел» тем и плох, что надо реагировать на всё, что там пишут, даже недалёкие, к сожалению. Завтра им приснятся передатчики внеземных цивилизаций, будем сносить Останкино, — иронизирует Максим Шишов.

Максим Шишов Максим Шишов/vk.com

После ответа Гаранину из администрации Шишову ничего не присылали и его ни о чём не уведомляли. В связи с этим бизнесмен не собирается ничего сносить. Также предприниматель обратил внимание на то, что учёные, в отличие от сторонников теории заговора, не приводили аргументов, свидетельствующих об опасности технологий G5 для здоровья и жизни людей.

Никаких доказательств вреда 5G нет. Всё, что придумано [о вреде], — это больные головы, такие же, как антипрививочники и адепты чипирования. Люди, которые до сих пор, наверное, воду у телевизора заряжают, — не исключает Шишов.

Он также назвал «бредом» слухи о внедрении технологий 5G в сравнительно небольшом Серпухове, поскольку они отсутствуют даже в ведущих мегаполисах, где власти и мобильные операторы собираются их внедрять в первую очередь.

Парадоксы «авторитарного синдрома»

В пресс-центре МТС подчеркнули, что в России пока не разработаны нормативы для 5G из-за отсутствия разрешения на его использование, лицензий и оборудования. Аналогичную информацию подтвердили NEWS.ru в «МегаФоне», опровергнув утверждение Геннадия Гаранина о якобы причастности к установке антенн нового поколения связи.

Сроки запуска стандарта 5G в Серпухове и других городах России зависят от решения вопроса с дефицитом частотного ресурса со стороны регулятора. Вопросы выделения частотного ресурса в том числе обсуждаются в рабочей группе проекта «Информационная инфраструктура» нацпрограммы «Цифровая экономика РФ». Из-за отсутствия на сегодняшний день определённости с решением по частотам для сетей 5G есть вероятность, что полноценного запуска 5G в крупных городах стоит ожидать не раньше 2024 года, — сообщили в компании.

Там добавили, что запросы о качестве связи и работе технологий GSM, UMTS и LTE в районе ЖК «Жемчужный» со стороны администрации городского округа Серпухов и местных жителей в «МегаФон» не поступали.

Из личного архива Геннадия Гаранина

Как писал NEWS.ru, в июле 2019 года вице-премьер Максим Акимов заявлял, что пилотные зоны 5G появятся в российских городах-миллионниках. Ради этого будет создана рабочая группа, куда войдут представители Минобороны, ФСО, ФСБ, Роскосмоса и Минкомсвязи, вероятно, с привлечением операторов. До этого он говорил, что сети пятого поколения в России появятся через пять лет.

В апреле протесты против установки якобы «башен 5G» проходили в Дагестане. Там жители села Новый Черкей Кизилюртовского района вышли на улицы и пригрозили сжечь вышку сотовой связи, если власти не демонтируют её. В начале мая глава Северной Осетии Вячеслав Битаров сообщил, что рядом с селением Ногир на территории республики сожгли вышку сотовой связи из-за слухов о связи 5G с коронавирусом и чипированием. В результате целый населённый пункт остался без телефонии.

Подобные случаи ранее происходили в Великобритании, где поджигатели пытались уничтожить несколько вышек 5G. Судя по всему, это были приверженцы конспирологической теории о связи нового поколения электронных коммуникаций с заболеваемостью коронавирусом. Ссылки на неё распространили в соцсетях актёр Вуди Харрельсон, певица Кери Хилсон, а также телеведущая и бывшая участница «Дома-2» Виктория Боня. В Facebook и YouTube обещали блокировать любые сообщения в пользу этой лженаучной версии.

Кроме того, в Великобритании противники 5G стали нападать на людей. Как писал NEWS.ru, преследованию с их стороны подвергались, в частности, работники телекоммуникационной компании Openreach.

Jonathan Nicholson/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Как рассказал News.ru психиатр Дмитрий Фролов, боязнь новых технологий, как и вообще приверженность к теории заговоров, лишь в крайних случаях бывает следствием ментальных расстройств. В целом с научной точки зрения на данный вопрос нет однозначного ответа — страхи перед неизвестным вызваны разными причинами.

Наверное, отдельные люди, которые верят в условных рептилоидов, имеют психические расстройства, но в большинстве случаев — нет. В большинстве случаев это, можно сказать, проявление магического, некритического, нерационального мышления. Более того, люди к этому склонны. Конечно, способность к рациональному, научному и критическому мышлению в нас тоже есть биологически, но она требует определённого развития, образования и культуры. Популярность теории заговоров может быть связана с недостатком знаний. У нас школьное и университетское образование часто бывает некачественным. Дмитрий Фролов психиатр психиатр

По словам психиатра, в целом ему импонирует такое понятие как «авторитарный синдром». Это не клиническое явление, а, скорее, психологический термин, означающий целый комплекс идей.

Они связаны с нетерпимостью к «чужакам», верой в авторитетного лидера, в какой-то заговор, в систему, где есть враги, которые всё время пытаются навредить, и в противостоящие им силы добра во главе с могучим предводителем. Можно заметить, что любые фундаменталистские и крайние взгляды сопровождаются тем, что у них, как правило, есть «хорошие» и «плохие» вместе с таинственными силами на службе у каждой из сторон. У носителей такого синдрома обязательно есть тёмные силы, которые хотят уничтожить, например, арийцев или абстрактных «белых». Но есть и наделённый магическими свойствами вождь, который должен прийти и всех спасти, — добавил Дмитрий Фролов.

Одновременно с тем, как противники 5G ратуют за «здоровье населения», эта же или концептуально близкая ей «антипрививочная» часть общества парадоксально требует противоположного. Так, недавно ВЦИОМ узнал, что россияне думают о вакцинации от коронавируса. С одной стороны, только 6% сказали, что в нашей стране вакцинацию населения против этой болезни проводить не стоит. А с другой — 18% заявили, что, скорее всего, не стали бы делать прививку себе или своим близким, а ещё 17% подчеркнули, что не стали бы делать её совершенно точно. То есть, как писал NEWS.ru, в совокупности 35%, более трети опрошенных, готовы рискнуть своей жизнью и жизнью близких, чтобы так называемое тайное мировое правительство не завладело их волей и не проникло в их разум.

В подготовке материала также участвовала Марина Ягодкина.