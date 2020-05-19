Хотя российская статистика по коронавирусу в последние дни выглядит заметно лучше данных за начало мая, и появляется повод для сдержанного оптимизма, говорить о скором завершении пандемии всё же не приходится. Да, в Германии уже играют в футбол, в Ватикане открыли Собор святого Петра, и паника потихоньку отступает. Но коронавирус никуда не ушёл. Только за прошлые сутки в мире заразились больше ста тысяч человек.

Современный мир не может жить в изоляции, и с каждым днём ограничений будет оставаться всё меньше. Снова откроются границы, и начнут летать самолёты, а значит, вторая волна пандемии неизбежна. И, в общем-то, эксперты сходятся в том, что с этим коронавирусом нам теперь придётся учиться жить, а по-настоящему в норму всё может прийти только лишь после того, как будет разработана эффективная вакцина, которую включат в общий список необходимых каждому человеку прививок.

Но не всё так просто. За последние годы и в мире, и в России появилось большое количество антипрививочников, усилиями которых ещё до COVID-19 планета вспомнила, например, что такое вспышки кори. А теперь они же, боясь разработанного сумрачным гением официального представителя рептилоидов на Земле Билла Гейтса «чипирования», твёрдо намерены предпочесть аппарат ИВЛ вакцине. И, казалось бы, Бог с ними, каждый сам расплачивается за свои убеждения. Но, во-первых, они подвергают смертельной опасности собственных детей, а во-вторых, именно они громче всех будут требовать от правительства бесплатно лечить их в больницах. И самое неприятное — этих людей много, и они среди нас.

Cadu Rolim/Keystone Press Agency/Global Look Press

Специалисты их Всероссийского центра изучения общественного мнения пошли в народ и узнали, что россияне думают о вакцинации от коронавируса. С одной стороны, всё неплохо: только 6% сказали, что в нашей стране вакцинацию населения против этой болезни проводить не стоит. А с другой — 18% заявили, что, скорее всего, не стали бы делать прививку себе или своим близким, а ещё 17% подчеркнули, что не стали бы делать её совершенно точно. То есть в совокупности 35%, больше трети опрошенных, готовы рискнуть своей жизнью и жизнью близких, чтобы тайное мировое правительство не завладело их волей, и не проникло в их разум. Если он этому правительству вообще может зачем-то пригодиться. А теперь это жизнелюбивое и бесстрашное сообщество получило сильное моральное подкрепление от таких мощных деятелей культуры как Виктория Боня и Никита Михалков, и вряд ли что-то переубедит их.

Что поразительно, я полагал, что антипрививочники — это такая модная забава нового поколения. Что-то вроде борьбы за права чернокожих геев в средней полосе России. Но нет, опасающиеся вакцины граждане довольно равномерно «размазаны» по популяции, причём среди молодёжи их даже меньше, чем среди людей в возрасте от 25 до 45 лет.

Помните, не так давно «демиург российской суверенной демократии» Владислав Сурков в одной из своих статей рассказывал про глубинный народ? «Глубинный народ всегда себе на уме, недосягаемый для социологических опросов, агитации, угроз и других способов прямого изучения и воздействия. Понимание, кто он, что думает и чего хочет, часто приходит внезапно и поздно, и не к тем, кто может что-то сделать», — писал он. И вот, пожалуйста. Три месяца по всем телеканалам всемогущего «зомбоящика» твердят об опасности, о смертельной угрозе коронавируса, о том, что он страшен уже не только для стариков, а глубинный народ себе на уме. Его больше пугает Билл Гейтс.