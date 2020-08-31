«ВКонтакте» затыкает рот: соцсеть обвиняют в политической цензуре

Социальная сеть «ВКонтакте» тестирует нейросеть для борьбы с «враждебными высказываниями». Руководство компании уже отчиталось о первых забаненных нарушителях. Однако новые правила многим пользователям не понравились, кто-то даже заговорил о политической цензуре. Теперь «ВКонтакте» пикетируют, против новой политики собирают подписи, а ситуацией заинтересовались в Госдуме.

Феминисты и антифеминисты, объединяйтесь

20 августа руководство соцсети опубликовало сообщение о том, что оно работает над «искусственным интеллектом для автоматического распознавания материалов с хейтспичем — враждебными высказываниями». Также в нём говорится, что нейросеть учится определять самые разные категории оскорблений и угроз. Среди них — «проявления ксенофобии, расизма, гомофобии, сексизма и других предрассудков», а ещё «оскорбления на почве религиозной принадлежности, возраста, внешности или наличия заболеваний». Для того чтобы искусственный интеллект лучше работал, для пользователей была добавлена и новая категория жалоб: «Враждебные высказывания».

В сообщении также говорилось, что за первую половину 2020 года на платформе было удалено 520 тысячи единиц контента по теме: «Разжигание вражды и ненависти», а также заблокировано 1340 профилей и 2470 сообществ, распространяющих «враждебные высказывания».

В разделе «Центр безопасности» соцсеть якобы подробно объясняет, какие именно высказывания считаются неприемлемыми на платформе. На самом деле там всё сформулировано довольно расплывчато. Например, «ВКонтакте» заявляет, что их модераторы смотрят, есть ли в материалах признаки, подтверждающие «враждебность намерений автора высказывания». Эти подтверждающие факторы: неприязнь, основанная на каких-либо особенностях или различиях, оскорбительное поведение, презрение к чужим ценностям и взглядам, выражение собственного превосходства, которое сопровождается необоснованным и несправедливым отношением к конкретному человеку или группе людей.

В подобных неопределённых и крайне субъективных формулировках исток критики, которой «ВКонтакте» сейчас подвергся. Например, неясно, по каким признакам определяется, является ли отношение несправедливым или справедливым. Или как можно высказываться негативно по отношению к каким-либо ценностям и взглядам, если это теперь запрещено делать «с презрением».

Подобные формулировки, по сути, развязали руки модераторам блокировать аккаунты и заниматься политической цензурой по своему усмотрению. Результат соответствующий: вскоре после того как нейросеть заработала, её жертвами стали феминистские и антифеминистские паблики, такие как «Подслушано феминизм» и «ЯЖЕУГНЕТЕН». Впрочем, оба этих паблика были восстановлены и, судя по записям там, с их администраторами была проведена профилактическая беседа. Другим повезло меньше.

Не стоит забывать, что в России и так существуют законы против разжигания ненависти к различным группам, а также против экстремизма. Часто они возбуждаются как раз против пользователей «ВКонтакте». Неясно, зачем руководству соцсети дополнительные, дублирующие Уголовный кодекс, ограничения.

«Банальная цензура»

Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru

В цензуре «ВКонтакте» обвинили различные консервативные организации, которые обратили внимание на то, что новые правила носят определённую политическую предвзятость. Члены организации «Идентаристы России» провели пикеты у здания Mail.ru Group, которая владеет социальной сетью. Один из активистов Пётр Зеленский объяснил NEWS.ru, что далеко не все даже из тех, кому грозит блокировка, знают о проблеме и предпринимают какие-то действия.

Мы считаем, что новые правила социальной сети направлены не на обеспечение безопасности, но на взращивание людей специфического типа. Средний реальный возраст регистрации там — 6–​8 лет, то есть первый класс школы. В это время детей больше интересуют мемы, игры и котики. Чем больше человеку лет, тем больше его занимает политика, и поскольку он почти неизбежно остаётся во «ВКонтакте», так как соцсеть — абсолютный монополист для молодёжи, он будет ассоциировать саму политику с добрыми и милыми либералами, которые из этой сети ещё не удалены, в то время как все остальные — часть политического спектра — будут выглядеть маргинально. Конечно — их же заблокировали за «ненависть или вражду», — объясняет Зеленский.

Также идентаристы указывают на то, что новые правила устанавливают цензуру не только в открытых источниках, но и в закрытых сообществах и даже в личных сообщениях.

Не то чтобы раньше все были уверены в конфиденциальности сообщений «ВКонтакте», но теперь за посланную другу картинку можно получить блокировку навсегда. На наш взгляд, это недопустимо, — говорит Зеленский.

По его словам, администрация соцсети не отвечала ничего содержательного ещё ни на один их запрос с просьбой подробно объяснить новые правила.

Основная идея ответов всегда в том, что не нужно проявлять ненависть, и тогда всё будет хорошо. От просьб дать определение, объяснить, что такое ненависть, как их определение соотносится с конкретными банами и чем вообще ненависть вредна в общем и частном, они уклоняются, — сообщает Зеленский.

Активист добавляет, что «ВКонтакте» пошло по пути цензуры западных соцсетей, хотя до этого было гораздо более либеральна в вопросе свободы слова.

Везде были те же инструменты: трактуемая как угодно в интересах площадки ненависть и вражда, модераторы со специфическими биографиями и крашенными волосами, уничтожение всех по-настоящему патриотических или консервативных сил. Мы не хотим ещё одного Facebook, мы хотим, чтобы «ВКонтакте» осталась народной соцсетью, — объясняет идентарист.

Надо сказать, что недовольны соцсетью не только консерваторы, но и представители разных политических сил. Например, один из руководителей молодёжного крыла либертарианской организации «Гражданское Общество» Кира Данилкина в своей соцсети написала, что «когда вы создаёте инструмент, которым можно ограничивать свободу слова, вы должны понимать, что абсолютно так же этот инструмент можно будет применять по отношению к вам».

Именно это мы и видим в нововведениях «ВКонтакте»: там забанили несколько феминистских пабликов. Это были паблики, которые выступали за то, что всяких гомофобов-сексистов-Поздняковых (имеется в виду автор паблика «Мужское государство». — NEWS.ru) нужно банить. Они буквально напоролись на инструмент, который хотели использовать против врагов. Так работает машина цензуры. Сегодня она на вашей стороне и банит гадкого Позднякова, а завтра она банит уже вас. Очень наивно полагать, что эта машина будет на вашей стороне — не будет; потому что никто не может мыслить объективно. Ни вы, ни модераторы «ВКонтакте», — уверена Данилкина.

Противники новых правил «ВКонтакте» создали петицию , запустили хештег #ВКзатыкаетмнерот , а также составили обращение к депутату Госдумы Николаю Земцову. В его аппарате NEWS.ru сказали, что депутат в отпуске, но тем не менее он в курсе ситуации и выражает поддержку недовольным политикой «ВКонтакте». Земцов поручил подготовить несколько депутатских запросов.

NEWS.ru также обращался к члену совета директоров Mail.ru Group Алишеру Усманову, однако его представители отказались от комментария, сказав, что лучше обращаться к руководству «ВКонтакте». Там NEWS.ru заверили, что соцсеть остаётся «открытой площадкой», но им «не по пути» с теми, кто использует их для «преследования людей».

Мы баним тех, кто явно пропагандирует идею, что представители какой-то социальной группы заслуживают, чтобы над ними издевались, их изолировали, избивали, уничтожали или сравнивали с грязью. Речь здесь не о неосторожном слове, а о сообществах и профилях, которые используются для распространения травли <...>. Важно отметить, что «ВКонтакте» блокирует сообщества и профили именно за систематическую публикацию оскорбительного контента или призывы к насилию, а не за случайное употребление обидных слов. Также мы сначала предупреждаем админов и предлагаем им самим убрать всю травлю, — ответили в руководстве соцсети.

Во «ВКонтакте» добавили, что за первую неделю по теме хейтспича было заблокировано 142 сообщества, абсолютное большинство — паблики с травлей уроженцев стран Средней Азии. Также в соцсети заверили, что они не ищут хейтспич в личных сообщениях, так как у модерации нет к ним доступа. При этом если кто-то из собеседников отправит жалобу на полученное сообщение, то модераторы его увидят — это нужно, чтобы рассмотреть жалобу, объясняют в соцсети.

Журналист и специалист по интернет-трейдингу Сергей Голубицкий высказал мнение , что «враждебные высказывания», или хейтспич, с которыми борется соцсеть, не имеют никакого отношения ни к предрассудкам, ни к суждениям вообще.

Хейтспич — это продукт психологии масс, а не рационального осмысления реальности индивидом. Люди демонстрируют «ксенофобию, расизм, гомофобию и сексизм» не потому, что кто-то что-то им нашептал, а они «некритически усвоили», а потому, что подобное их отношение отражает глубинный, накопленный веками жизненный опыт нации. Данный опыт сформировал определённую социальную психологию, которая, в свою очередь, диктует проявление неприязни или пренебрежения к той или иной нации, расе, полу, возрасту или сексуальной ориентации, — считает журналист.

По мнению Голубицкого, то, что подаётся общественности как «решение автоматического распознавания материалов с враждебными высказываниями», ни к какому «так называемому хейтспичу» отношения не имеет.

А к чему имеет? Как-то неудобно даже озвучивать за прозрачностью намерения: к банальной цензуре. Старой доброй цензуре. Ну и — тотальной слежке в дополнение к той, что ведётся сегодня с помощью видеокамер, понатыканных повсеместно в больших городах, — уверен журналист.

Добавим, ранее основатель Facebook Марк Цукерберг обвинил в цензуре в пользу Коммунистической партии Китая популярное приложение из Поднебесной TikTok. Это стало одной из причин, почему его пытаются заблокировать в США. Ирония в том, что сам Facebook неоднократно уличали в политической цензуре, в основном в угоду Демократической партии Соединённых Штатов или внешнеполитическому курсу Вашингтона.