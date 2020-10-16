Вирус Пашаева: суд над Соколовым всё больше напоминает процесс Ефремова

Громкий процесс против доцента СПбГУ Олега Соколова, обвиняемого в убийстве и расчленении своей любовницы и аспирантки Анастасии Ещенко, потихоньку сползает в категорию скандальных. На суд приглашают эпатажных свидетелей, участники заседаний делают громкие заявления. Всё это рискует перерасти в другое разонансное разбирательство — дело актёра Михаила Ефремова, адвоката которого укоряли в превращение суда в «балаган». NEWS.ru попытался выяснить, грозит ли российской юстиции вирус «пашаевщины».

Битва знаменитостей

На процесс по делу Олега Соколова стороной обвинения был вызван известный своей эпатажностью публицист Евгений Понасенков. С трибуны суда он сказал, что, по его мнению, фигурант дела «чудовищно жестокий и очень комичный неудачник».

Он всегда стремился быть тем, кем он не является. Он был всего лишь доцентом, но мечтал, чтобы его называли «сиром», — вещал Понасенков.

У него с Соколовым давний конфликт из-за разных взглядов на историю Наполеона. Когда доцента СПбГУ арестовали за убийство Анастасии Ещенко, Понасенков не мог сдержать радости. Не преминул он и «покрасоваться» на процессе, не скрывая удовольствия, рассказывал, как чудовищно подсудимый якобы вёл себя с лошадьми, плохо занимался реконструкциями и был опасен для подрастающего поколения. Всё это Понасенков подробным образом снимал и затем опубликовал на своём канале на YouTube. Также во время общения с журналистами публицист предложил семье Ещенко попросить суд отдать ему Соколова, чтобы он наказал его рабским трудом.

Через некоторое время уже сторона защиты вызвала своего звёздного свидетеля — переводчика и тоже популярную медиафигуру Дмитрия Пучкова, более известного как Гоблин. Выступая гораздо более скромно, чем Понасенков, он рассказал, что Соколов очень переживал из-за той «травли», что ему устроил его противник незадолго до убийства. Якобы обвиняемый жаловался на «троллинг» и подложенных под дверь «мёртвых крыс». Судя по всему, этот стресс защита доцента планирует использовать в качестве смягчающего обстоятельства. В свою очередь Понасенков через СМИ обвинения отверг.

Конечно, никакой травли не было. Наоборот, его быдло ряженое устраивало в Интернете провокации и травлю против меня. У него же есть ресурсы. У него полно ряженых сумасшедших, называемых реконструкторами. А я просто молодой учёный, — заявил Понасенков.

«Пашаевщина»

Таким образом, суд над Олегом Соколовым всё больше начинает напоминать другой громкий процесс, развернувшийся накануне. Речь об аварии со смертельным исходом, в которой был обвинён актёр Михаил Ефремов. NEWS.ru уже писал о странном и нарочито вызывающем поведении адвоката Эльмана Пашаева. С момента начала процесса он стал его главной звездой, регулярно и с удовольствием говоря странные и провокационные вещи. Например, приглашённый им технический эксперт высказывал предположение, что машину Ефремова могли взломать и управлять ей дистанционно, или что актёра ослепили лазером, или что ДТП случилось из-за некой энергетической аномалии.

Адвокат Эльман Пашаев (в центре) Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Подобная стратегия в ряде СМИ получила название «пашаевщина». Мнения насчет неё разделились, но немало адвокатов с тревогой высказывались о популяризации подобного поведения защитников — специально превращать суд в цирк. По словам адвоката Людмилы Айвар, Пашаев и его оппонент Александр Добровинский вели себя в суде неподобающе.

Что касается адвокатуры в целом, то почему мы говорим только о Пашаеве? Там были два адвоката, которые вели себя цинично, вызывающе, позволяли себе не адвокатские поступки. Их поведение негативно сказалось на всём престиже профессии. У нас появилась некая «пашаевщина» в адвокатской профессии. Адвокат должен отвечать требованиям этики и закона, должен быть уважаемым человеком, — уверена Айвар.

О схожести процессов против Ефремова и Соколова говорил и адвокат последнего Александр Почуев.

Многие проводят сейчас параллели между делом актёра Ефремова и историка Соколова. В частности, наши процессуальные оппоненты. Общее только в том, что и в отношении Соколова, и в отношении Ефремова изначально была развёрнута активная общественная травля. Потому что в принципе в случае историка Соколова в понимании следствия — это банальное убийство на бытовой почве, а в случае Ефремова — банальное ДТП, хоть и с отягчающими обстоятельствами, но такое сплошь и рядом, — сказал Почуев.

Александр Почуев Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Победа любой ценой

По мнению адвоката Вадима Багатурии, параллель с делом Ефремова у процесса над Соколовым «безусловно просматривается», но это не говорит о неправильном поведении той или иной стороны.

То, как ведёт себя чей-либо защитник, отражает характер его и его подсудимого. Если подсудимый позволяет «пашаевское» поведение со стороны адвоката, значит, он каким-то образом это оценивает и одобряет. Но в 90% случаев, исходя из моей личной практики, такое поведение недопустимо. Потому что это бросает тень не только на самого подсудимого, но и на твою профессиональную вменяемость. Если ты ведёшь себя как в цирке, возникает вопрос — хороший ли ты специалист в области уголовного процесса? В судебных процессах бывают разные ситуации и накал страстей бывает высокий, но падать до уровня Пашаева недопустимо. Вадим Багатурия адвокат адвокат

Он добавил, что если говорить о риске подражания Эльману Пашаеву, то надо помнить, что у определённой категории граждан в определённые периоды наблюдаются сезонные изменения в характере.

Ничего странного, что некоторые адвокаты весной и осенью ведут себя странным образом. Это может быть из-за проблем внутренней психологии, психических проблем, профессиональной деформации или внутреннего выгорания, — размышляет защитник.

Адвокат Александр Бенхин также считает, что «прослеживается нехорошая тенденция» превращения суда в цирк.

С этим надо что-то делать, и выносить адвокатам предупреждения по адвокатской этике. Есть же кодекс по ней. Одно дело, если это в арбитраже или гражданских делах — в таком случае допустимо как-то веселить участников процесса и выводить это в медийную плоскость. Но когда речь идёт об особо тяжких преступлениях — это недопустимо. Александр Бенхин адвокат адвокат

Однако не все юристы, опрошенные NEWS.ru, согласились, что уже можно говорить о назревшей тенденции. Так, в частности, считает Зелимхан Бициев.

Методы Пашаева не будут популярными у адвокатов по двум причинам. Во-первых, все знают, к чему привели методы экс-защитника Ефремова — к лишению статуса адвоката. Во-вторых, в России достаточное количество профессиональных адвокатов, готовых выстроить линию защиты, которая способна переломить ход дела, не вызывая у суда и общественности смех и чувство одиозности. Профессионализм и тактичность всегда будут цениться в адвокатуре. Я придерживаюсь именно этих качеств в работе, какие бы методы не были «в тренде». Зелимхан Бициев адвокат, бывший следователь по особо тяжким преступлениям адвокат, бывший следователь по особо тяжким преступлениям

А вот глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков не только не видит тенденции, но и считает, что в любом случае адвокат имеет право как угодно защищать своего подопечного, ведь самое главное — результат.

Я не готов утверждать о тенденции. Мы имеем всего два процесса, этого недостаточно. Слишком небольшой пока процент рассматриваемых дел, даже громких и публичных, чтобы делать далеко идущие выводы. Так или иначе, подсудимый вправе защищаться любыми незапрещёнными законом методами. Этому учат юристов на первом курсе университета. Если нравится так защищать, то защищай, особенно если это помогает. Все виды защиты хороши, а степень эпатажности — это понятие оценочное. Павел Чиков руководитель международной правозащитной группы «Агора» руководитель международной правозащитной группы «Агора»

Оппонент Эльмана Пашаева Александр Добровинский, который, как уже писалось выше, также был подвержен некоторой критике за выступление в суде по Ефремову, отказался говорить о процессе, в котором не участвует и о котором он лишь читает новости, так как «ему хорошо известно, что журналисты врут в 99% случаев».

В подготовке материала также участвовала Марина Ягодкина.