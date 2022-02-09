Суд оставил в силе меру пресечения депутату Рашкину до 29 марта

Депутату Госдумы от КПРФ Валерию Рашкину решением Басманного суда Москвы на заседании 9 февраля была продлена мера пресечения в виде запрета определённых действий до 29 марта, пишут «Известия» со ссылкой на сведения адвоката Константина Лазарева.

Депутату ранее было запрещено покидать дом в период с 23:00 до 07:00 , при необходимости выйти требуется письменное разрешение следователя. Также ему нельзя общаться с другими фигурантами дела, пользование средствами связи и Интернетом запрещено.

Сам парламентарий на заседании не присутствовал : по изначальной информации, у него было выявлено заражение коронавирусной инфекцией, однако позже сообщалось, что отсутствие депутата объясняется плановой операцией на зрение.

До этого Московский городской суд также признал законным решение Басманного суда.

29 октября 2021 года Рашкина задержали в Саратовской области. В автомобиле, за рулём которого был парламентарий, нашли разделанную тушу лося. Коммунист объяснил, что гулял по лесу и спугнул водителя какой-то машины, а рядом с местом её стоянки он якобы обнаружил мёртвого лося. Распоряжение о возбуждении уголовного дела в отношении Рашкина отдал глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Позднее, в ноябре, Рашкин признался, что застрелил лося. Парламентарий произвёл два выстрела в животное, и, по его словам, у него было разрешение на отстрел парнокопытных. В КПРФ произошедшее назвали «личной провокацией» против Рашкина.