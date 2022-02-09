Суд оставил в силе меру пресечения депутату Рашкину до 29 марта

Депутату Госдумы от КПРФ Валерию Рашкину решением Басманного суда Москвы на заседании 9 февраля была продлена мера пресечения в виде запрета определённых действий до 29 марта, пишут «Известия» со ссылкой на сведения адвоката Константина Лазарева.
Депутату ранее было запрещено покидать дом в период с 23:00 до 07:00 , при необходимости выйти требуется письменное разрешение следователя. Также ему нельзя общаться с другими фигурантами дела, пользование средствами связи и Интернетом запрещено.
Сам парламентарий на заседании
До этого Московский городской суд также признал законным решение Басманного суда.
29 октября 2021 года Рашкина задержали в Саратовской области. В автомобиле, за рулём которого был парламентарий, нашли разделанную тушу лося. Коммунист объяснил, что гулял по лесу и спугнул водителя какой-то машины, а рядом с местом её стоянки он якобы обнаружил мёртвого лося. Распоряжение о возбуждении уголовного дела в отношении Рашкина отдал глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.
Позднее, в ноябре, Рашкин признался, что застрелил лося. Парламентарий произвёл два выстрела в животное, и, по его словам, у него было разрешение на отстрел парнокопытных. В КПРФ произошедшее назвали «личной провокацией» против Рашкина.