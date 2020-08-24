Стойка как у зеков: пять семей рассказали про «детский концлагерь» в Крыму

В Крыму разгорелся скандал после того как в симферопольском детском доме «Ёлочка» обнаружили доведенного до истощения двухлетнего ребёнка. В местной благотворительной организации «Наша надежда», учреждение уже назвали «концлагерем для детей». Как выяснилось, такие же жалобы на детдом есть ещё у четырёх семей. Это учреждение в Крыму — единственное, для детей с врожденными нарушениями. Следственный комитет по РК и Севастополю начал доследственную проверку.

Об этой истории сообщила Ольга Крамная, многодетная мать и усыновительница ребёнка, о котором идёт речь. По её словам, это уже второй воспитанник этого же детдома, которого она забирает в свою семью в «ужасном состоянии». В первый раз это была девочка двух лет, которая не могла ходить, жевать твёрдую пищу, пальцы не смыкались, чтобы взять нужный предмет. В семье она физически реабилитировалась около 8 месяцев. Однако мальчик, которого она решила усыновить последним, оказался в худшем состоянии. Когда врачи увидели ребёнка, то немедленно госпитализировали его вместе с приёмной матерью в ЦКРБ Симферопольского района, где положили под капельницу. В ответ на публичные жалобы и обращения к общественникам органы опеки направили проверку в её собственную семью, для проверки условий проживания детей.

В свои почти 1 год и 11 месяцев он весит 6 килограмм, когда он лежит, то выглядит на шестимесячного ребёнка, таковы и его реакции. У него деформирована затылочная часть головы от того, что изверги, ухаживающие за детьми, просто его не переворачивали (это я увидела, когда подстригла длиннющие космы, мне забыли сказать), он не знает своего имени не от того, что у него нет интеллекта, он просто его не знает! И «вишенка» — его ребра обтянуты кожей без мышечной массы, у него подкашиваются ножки-спички при попытке поставить, — рассказала Крамная на своей странице в Facebook.

У ребёнка, по словам женщины, был синдром расщепления нёба или «волчья пасть», при этом операции ему не делали, а вместо этого в течение года кормили через зонд. Как говорит Ольга Крамная, обычно таким детям делают операции в возрасте до одного года, что позволяет им жить нормальной жизнью.

Дом ребёнка сделал малыша инвалидом просто потому, что не захотел приложить усилия для того, чтобы ему оказали своевременную современную медицинскую помощь! — негодует женщина.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ольга Крамная пояснила, что об искусственном кормлении ребёнка, усыновление которого она планировала, ей стало известно ещё в ноябре прошлого года. По этому поводу она обращалась в органы опеки как Республики, так и Симферопольского района, вследствие чего, спустя какое-то время его начали кормить с ложечки, однако, по мнению Крамной, ребёнок уже превратился в «дистрофика с обезвоживанием и рахитом». Её приёмного сына готовили к «паллиативной жизни», уверена она.

В свете этого, женщина пыталась как можно раньше забрать ребёнка к себе, направление на что было получено ещё в марте 2020 года. Чтобы ускорить процесс, она обратилась в благотворительную организацию «Наша надежда», но добилась своего лишь в августе.

То, в каком состоянии находится двухлетний ребёнок, который практически с рождения находился в Доме ребёнка «Ёлочка» города Симферополя стало шоком не только для приёмной мамы, но и для нас всех. Наверное, не нужно упоминать, что ребёнок не сидит, не ходит, не ест самостоятельно, не говорит и так далее. Он просто находится на волоске между жизнью и смертью, — рассказала директор организации Анастасия Гуляихина.

В разговоре с NEWS.ru она пояснила, что уже поступили пять жалоб от приёмных семей, которые сталкивались с таким же отношением к семи детям в детском саду «Ёлочка». Со ссылкой на их жалобы, она подготовила письмо в федеральные инстанции. По мнению Гуляихиной, если по итогам обращения будет возбуждено уголовное дело, появятся новые пострадавшие, так как «пока многие боятся».

Самые частые жалобы — это истощение, а также отсутствие ухода и лечения. Например, у ребенка косоглазие и плоскостопие, ему нужны специальные очки и ортопедическая обувь. То есть назначение врача было, но все это отсутствовало. По ответам Минздрава видно, что там все всё знают и прикрывают. То есть задаются там одни вопросы, а отвечают они совсем на другие. Если бы Минздрав никак там не участвовал, то они бы организовали проверку. Но они пишут, что защита прав детей лежит на главвраче и они не видят смысла в дополнительных проверках, — заявила Гуляихина.

В тексте обращения, которое Гуляихина предоставила NEWS.ru, приведены краткие описания состояния детей после передачи их из детдома в приёмные семьи. Выглядят они так:

— «Забирали в 2019 году в возрасте 8 месяцев, не был поставлен диагноз правосторонний гемипарез, проще говоря — правосторонний паралич. Не увидели то, что видно невооружённым глазом. По причине отсутствия диагноза не было адекватного лечения».

— «Забрали двухлеткой, шестой год в семье, психика была разбита на мелкие осколки. Сейчас гораздо лучше, но всё очень сложно. Что сказать? Эмоционально сверхлабильного двухлетнего ребёнка со скачками настроения до двадцати раз в час и глубочайшей задержкой психического развития (вообще, думали, что в три года выставят „умственную отсталость“) дефектолог воспитывала так: „Я сегодня тебя на занятия не беру. Ты в прошлый раз орал“. Я лично это слышала при посещении. За все два месяца, что я его посещала, пока готовились документы, телевизор работал только один раз, а игрушки постоянно стояли на полках. Дома после стрижки обнаружился огроменный шрам на затылке, а реакция на мочалку — стойка как у зеков при шмоне: лицом к стене, облокотившись на неё расставленными руками, с широко расставленными ногами и гримасой ужаса — сохранялась у двухлетки довольно долго».

Ни одно из официальных ведомств Республики Крым и Симферополя, а также представители детского дома не прокомментировали ситуацию NEWS.ru, большинство из них попросту были недоступны для звонков.

Добавим, что Следственный комитет по республике Крым и Севастополю начал доследственную проверку в связи с публикациями, но только относительно приёмного ребёнка Ольги Крамной. В рамках которой будут назначены соответствующие медицинские экспертизы, изучены условия содержания ребёнка в детском доме, оказания ему медицинской помощи. Также будет изучена процедура усыновления ребёнка, дана оценка действиям должностных лиц социального учреждения и органов опеки.

Как говорится на сайте детского дома «Ёлочка», он на 90 коек. В нём получают медико-социальную и педагогическую реабилитацию дети — сироты, дети, оставшиеся без родительской опеки, имеющие заболевания нервной системы, нарушения психики и поведения, слуха, зрения в возрасте от 0 до 4-х лет, и ВИЧ — инфицированные дети в возрасте от 0 до 7 лет.

В подготовке материала также участвовала Марина Ягодкина