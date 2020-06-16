Работники бюджетной сферы, а также коммерческих предприятий в разных российских регионах столкнулись с принуждением к участию в голосовании по поправкам в Конституцию, которые при определённых условиях позволят продлить президентство Владимира Путина ещё на 12 лет. В ЦИК обещают реагировать на такие сигналы, одновременно называя большинство из них ложными. Оппозиционеры и профсоюзные активисты говорят совсем иное и указывают на незаконность таких разнарядок. NEWS.ru выяснил, какие методы мобилизации электората используют недобросовестные бюрократы и работодатели, а также как это может привести к «накрутке» голосов за нужный результат.

Безальтернативный онлайн

Судя по сообщениям в соцсетях и новостных лентах, с принуждением к голосованию сталкиваются работники организаций образования, здравоохранения и культуры, а также сотрудники некоторых крупных предприятий и студенты вузов. Как рассказывает оргсекретарь межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Ольга Мирясова, в столице чаще всего приходится сталкиваться с принуждением к голосованию по Интернету. Истории о злоупотреблениях в преддверии этой процедуры появляются с завидной регулярностью. Однако в большинстве случаев руководство учреждений, из которых поступают соответствующие сигналы, опровергают их.

В Москве повсеместно идёт массовое принуждение к электронной регистрации и голосованию — зарегистрироваться на сайте mos.ru в определённые сроки и отчитаться об этом. Но если они заставят давать логины и пароли и смотреть, кто как голосовал, это будет скандал. И это будет точно незаконная история. В соцсетях много пишут об этом, но в основном анонимно — все боятся давления со стороны администрации школ и властей Москвы. Ольга Мирясова оргсекретарь межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» оргсекретарь межрегионального профсоюза работников образования «Учитель»

Сопредседатель профсоюза «Университетская солидарность» и бывший замминистра труда и занятости Павел Кудюкин в разговоре с NEWS.ru подтвердил, что часто бюджетникам настоятельно «предлагают» зарегистрироваться для электронного голосования, которое будет проводиться только в Москве и Нижнем Новгороде. Данная форма волеизъявления, по его мнению, гораздо меньше защищена от фальсификаций, чем обычная, поскольку «не отлажена, нет контроля за тем, кто формирует программное обеспечение и кто в него может влезать».

Понятно, что от внешних воздействий, от хакерства система неплохо защищена, а от воздействия изнутри, от тех, кто считает голоса, — неизвестно. А поскольку у нас есть серьёзное основание не доверять всей системе учёта голосов на выборах вообще и на этом голосовании в частности, то подозрения вполне понятны. Опыт выборов депутатов Мосгордумы по тому скандальному округу, где проиграл малое количество голосов независимый кандидат Роман Юнеман, наводит на размышления, потому что по ходу голосования система зависала (независимый кандидат проиграл в 2019 году выдвиженцу «Единой России» с разницей в 84 голоса в округе, где онлайн-голосование проводилось в порядке эксперимента. — NEWS.ru). Там было обычное и электронное голосование, и как раз разница в голосах за Юнемана и за единоросса получилась за счёт волеизъявления в цифровом режиме, что опять-таки наводит на подозрение, что что-то нечисто с электронным голосованием. Статистики как таковой — кого заставили зарегистрироваться на электронное голосование — нет, но в Москве уже зарегистрировались более полумиллиона человек. Павел Кудюкин бывший заместитель министра труда и занятости населения РФ бывший заместитель министра труда и занятости населения РФ

По словам Кудюкина, также распространены случаи, когда от бюджетников требуют проголосовать любым способом, сделав для отчётности фотографию бюллетеня с «правильным», с точки зрения властей, выбором. Это требование, как считает Кудюкин, является «наиболее наглым», а также ограничивающим права и свободы граждан, поскольку голосование — вещь добровольная.

К сожалению, складывается уже такая традиция, поскольку у нас многие люди безропотны, а уровень защиты трудовых прав неудовлетворителен. Человек вполне может опасаться потерять работу при поведении, которое будет восприниматься руководством как нелояльное. Это, к сожалению, работает. Вообще трудно ожидать от руководства государственных и муниципальных учреждений, что они будут призывать просто регистрироваться или, тем паче, призывать голосовать против поправок, — добавил Кудюкин.

Недавно свободный студенческий профсоюз Community распространил информацию о том, что учащихся Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) с постоянной регистрацией в Москве «принуждают зарегистрироваться на сайте мэра и принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию».

Разумеется, делается это руками старост групп. Сами старосты требуют отчёт о том, что студент зарегистрировался и проголосовал. Такая формулировка ясно даёт понять, что в случае невыполнения студенты могут получить взыскание, несмотря на то что вся данная процедура является незаконной, — отмечается в сообщении профсоюза.

После этого Telegram-канал журнала DOXA со ссылкой на пресс-службу вуза сообщил, что «ни руководству Академии, ни деканатам не известно об агитации за участие в каких бы то ни было формах голосования». В РАНХиГС добавили, что не инициировали «работу по привлечению к участию в голосовании своих студентов или преподавателей».

Информацию о принуждении учёных к электронному голосованию, в частности, привёл известный литературовед, доктор филологических наук Сергей Зенкин. По данным профессора, подобная практика якобы распространена в Российском государственном гуманитарном университете (РГГУ).

В РГГУ мы, сотрудники, получили от начальства инструкцию о регистрации на электронное голосование, известно по какому вопросу. Дорогие начальники, я понимаю, что вы не сами это придумали, а вам велели. Я оценил форму, в которой был разослан документ: не прямое распоряжение руководства, а анонимная, чисто техническая инструкция («зайдите на сайт...» и так далее). Что-то вроде спама, никого ни к чему не обязывающего. Сообщаю, что я таки подал заявление на этом сайте — не потому, что получил инструкцию, а потому, что сам ещё ранее так решил. Чего пока не решил — стану ли действительно голосовать: в стране идёт бесстыдная кампания административного принуждения избирателей, и я ещё подумаю, как мне поступить. Надеюсь, отчёта об этом вы у меня спрашивать не будете. Кстати, форма заявления на сайте заканчивается словами «я сознаю свои поступки и не действую под давлением». Сергей Зенкин профессор, доктор филологических наук профессор, доктор филологических наук

В пресс-службе РГГУ NEWS.ru сообщили, что якобы «имела место рассылка по электронной почте, которая информировала о технической возможности онлайн-голосования по вопросу одобрения поправок в Конституцию РФ».

Данное информационное письмо не имеет правового статуса, не содержит распорядительных элементов, рекомендаций или призывов: РГГУ не занимается политической деятельностью и, согласно п 1.17 Устава РГГУ, в Университете не допускается создание и деятельность политических партий, религиозных организаций (объединений), — добавили в вузе.

«Произошла техническая ошибка»

Муниципальный депутат московского района Измайлово Надежда Загордан обнародовала на своей странице в Facebook «инструкцию, рассылаемую руководителями гэбэушек для сотрудников, которым необходимо отчитаться о том, что они приняли участие в голосовании по Конституции». В документе указывается некий колледж, работникам которого предписано голосовать строго очно, но обязательно зарегистрироваться через портал «Госуслуги».

Загордан также опубликовала «разговор, который происходит между руководством ГБУ и принуждаемыми к голосованию сотрудниками». Из слов предполагаемого начальника следует, что «все бюджетники» якобы обязаны подать заявку на онлайн-голосование, а приходить на избирательные участки «лично нельзя», потому что «мы работаем в государственной бюджетной организации и, к сожалению, должны выполнять требования». При этом, как следует из слов предполагаемого чиновника, неважно, как проголосовал тот или иной подчинённый, поскольку «главное — сам факт голосования». За отказ от этой миссии, как говорится в переписке, руководство предполагаемого «бойкотиста» получит выговор, поскольку оно не обеспечило нужную явку.

t.me/real_life_vao

Telegram-канал «Реальная жизнь ВАО» обнародовал скриншот из переписки с сотрудниками ещё одного столичного госпредприятия из транспортной сферы. Если верить этим данным, персонал госучреждения также «обязан голосовать онлайн». Кроме того, в том же канале сообщается, что, помимо государственных предприятий, представителей одной из коммерческих структур, связанных с девеломпентом, также просят проявить активность ради обнуления сроков Владимира Путина. Представителям неназванной в сообщении компании якобы рассылают бланки заявлений с просьбой включить в список участников голосования по месту пребывания в Москве. Кроме этого, «предлагается подать заявку на электронное голосование за себя и за родственников».

t.me/real_life_vao

По некоторым данным, кроме бюджетников к мобилизации людей на участие в онлайн-голосовании якобы прибегли в строительной группе компаний «ПИК». В скриншотах рабочих чатов, которые оказались в публичном доступе, менеджеры советовали подчинённым до вечера 11 июня зарегистрироваться на портале госуслуг и подать заявку на участие в электронном голосовании. Такой призыв объяснялся тем, что к ним «поступила просьба об обеспечении явки» как к системообразующему предприятию. При этом якобы соответствующая инициатива исходит от основного акционера структуры Сергея Гордеева. Работникам при этом указывали, что важен факт участия в голосовании, а не конкретный выбор человека. В ГК «ПИК» позднее заявили , что «никакого принуждения к голосованию не подразумевалось». Поскольку многие из сотрудников компании не зарегистрированы в Москве, работодатель начал проводить разъяснительную работу, «основной целью которой было объяснить сотрудникам, не имеющим возможности отдать свой голос по месту прописки, как можно проголосовать, не выезжая из столицы».

Как рассказал NEWS.ru программист Олег Торбасов, в Москве бюджетников принуждают переводиться на участки голосования, которые находятся рядом с их учреждениями. Его подруге, жительнице Подмосковья, трудящейся в одном из научных учреждений столицы, «втихомолку оформили фальшивое заявление, только уведомление от "Госуслуг" пришло». Москвич Алексей Сафронов, который, судя по данным на странице в соцсети «ВКонтакте», с 2015 года работает руководителем аналитического блока Управления госпрограмм и бюджетирования Аналитического центра при правительстве РФ, столкнулся с техническими проблемами при подаче заявки на электронное голосование. Он обнародовал на своей странице скриншот сообщения, которое пришло ему от «Госуслуг». В нём говорилось, что во время регистрации на участие в дистанционном голосовании через сайт mos.ru «при информировании произошла техническая ошибка». Из-за неё, как указывалось в ответе, Сафронов мог «получить несколько уведомлений с разными номерами заявлений об участии в дистанционном голосовании», хотя подавал он только одно заявление.

Я аж боюсь представить, сколько Алексеев Васильевичей (тёзок Сафронова. — NEWS.ru) от моего имени выразят онлайн глубокую поддержку изменениям Конституции. Если что, я перед этим письмом получил 16 писем от «Госуслуг» и mos.ru, что моё заявление принято и одобрено, — рассказал Сафронов.

Alexey Safronov/vk.com

Всем миром, всем народом

С принуждением к онлайн-голосованию вместо «аналогового» сталкивались сотрудники нескольких столичных школ (в профсоюзе «Учитель» заявляли, что подобное якобы имело место более чем в 10 общеобразовательных организациях), библиотек, студий детского творчества и домов культуры.

По словам сопредседателя профсоюза медработников «Действие» Андрея Коновала, в сфере здравоохранения наблюдается похожая ситуация.

Принуждение медработников к голосованию и иные подобные разнарядки от начальства не являются новостью. Это, к сожалению, происходит постоянно и регулярно. Со своей стороны мы указываем на незаконность таких действий, с которыми необходимо постоянно бороться, и разъясняем работникам отрасли этот момент. Андрей Коновал председатель профсоюза работников здравоохранения «Действие» председатель профсоюза работников здравоохранения «Действие»

Как считает Павел Кудюкин, сотрудникам некоторых медучреждений предлагают зарегистрироваться через сайт «Госуслуги» зачастую на «максимально приближённых к больницам участках, чуть ли не в них». Это, по его мнению, может быть связано с тем, что в условиях пандемии коронавируса данная категория находится под угрозой, и им советуют минимизировать контакты для уменьшения рисков заражения.

Сопредседатель профсоюза «Действие» Мария Губарева отмечает, что в столичных медучреждениях, оказывающих первичную помощь, открытого административного давления в преддверии голосования по изменениям в Конституцию не наблюдается. Но кое-где «настойчиво предлагают написать заявление, чтобы голосовать по месту работы, давят на совесть, что расстроится главврач и так далее».

Мы не очень понимаем, как это будет, может, люди будут с урнами ходить в течение недели. В моём учреждении такого нет. Нам просто предложили проголосовать на работе: кто согласился, тот согласился, кто нет — тот свободен. В других поликлиниках — кто отказался, того записывают в отдельный список. Мер пока к ним не принимали. У меня есть знакомая из ГБУ «Жилищник» одного из столичных районов, и у них была СМС-рассылка от руководства с принуждением. Писали следующее: «Доброе утро всем. В 12 часов руководителей отделов собирает глава Управы. Я вам неоднократно говорила о необходимости подачи электронного заявления на голосование. Руководство района нашими результатами недовольно. Берите своих детей, внуков, приходите на ЕДДС (единая дежурно-диспетчерская служба. — NEWS.ru). Регистрируйте новые кабинеты на mos.ru, если старые не работают. Практически 50 человек сидят пассивно и ничего не предпринимают. Кто дорожит своим рабочим местом — начинаем шевелиться. Вопрос по отпускам на июль и август тоже ещё не решен. Летом будут ходить в отпуск сотрудники, к которым нет вопросов». Ещё, по слухам, в прошлые голосования в «Жилищнике» они должны были сфотографировать свой бюллетень. Всем проще согласиться, и сопротивляться никто особо не собирается. Мария Губарева сопредседатель профсоюза работников здравоохранения «Действие» сопредседатель профсоюза работников здравоохранения «Действие»

Депутат Мосгордумы Евгений Ступин обратился к мэру Москвы Сергею Собянину с жалобой на многочисленные сигналы о применении админресурса. Он, в частности, попросил у главы города разъяснить, является ли законным склонение граждан к онлайн-голосованию. В ответ он получил бумагу за подписью начальника управления госслужбы и кадров правительства Москвы Павла Малыхина. Последний сообщил, что якобы разнарядки регистрироваться на «Госуслугах» и голосовать через Интернет для подведомственных мэрии структур «не нашли подтверждения». Однако чиновник пообещал, что такие случаи «будут незамедлительно пресекаться» (обращение народного избранника и ответ на него имеются в распоряжении NEWS.ru).

t.me/evstupin

Помимо Москвы, с подобной практикой сталкиваются и другие регионы. Так, депутат заксобрания Петербурга Борис Вишневский написал главе ЦИК Элле Памфиловой и прокурору города Сергею Литвиненко, призвав их разобраться с принуждением бюджетников к откреплению от своих избирательных участков для голосования по конституционным поправкам. Всего он получил 13 таких сигналов из школ, метрополитена, подростковых центров и библиотек.

Вишневский назвал происходящее нарушением нормы Трудового кодекса, запрещающей требовать от работника что-либо, не предусмотренное трудовым договором, а также закона «О поправке к Конституции РФ», по которому никто не имеет права воздействовать на гражданина для принуждения его к участию или неучастию в общероссийском голосовании, а также препятствования свободному волеизъявлению.

В Пскове, как рассказывает местный блогер Николай Кузьмин, к обязательному досрочному голосованию по поправкам в Конституцию якобы принудили работников предприятия «Горводоканал». В Кирове руководителям подразделений медцентра разослали методички с требованием уговорить персонал принять участие в голосовании.

Подгонка под результат?

Политолог Илья Гращенков обращает внимание на то, что властям придётся «"сушить" протестную явку, мобилизовать электорат "за", использовать прочие технологии», поскольку, по его мнению, процент сторонников обнуления президентских сроков Владимира Путина недостаточен для обеспечения этой цели.

50% читателей Telegram против поправок в Конституцию. Такие данные получил в ходе опроса самый читаемый политический Telegram-канал «Незыгарь». Из 141 тысячи просмотров проголосовали 70,2 тысячи человек, то есть при явке в 50% и выборке в 38 раз больше, чем обычно используют социологи (1,8–2 тысячи человек). Хотя опять же мы понимаем, что полученные данные следует рассматривать с поправкой на Telegram-аудиторию, но всё же они заслуживают пристального изучения. 41% пойдут голосовать и проголосуют против, ещё 9% проголосуют против через Интернет, то есть в сумме мы получаем ровно 50%. Интересно, что Telegram-читатели собираются голосовать против традиционным способом, а не через портал «Госуслуги». Это во многом развенчивает миф о доверии к электронному голосованию, если даже продвинутые пользователи Сети в целом выбирают «голосование ногами». 31% не собираются голосовать за поправки, и это говорит о том, что группа «бойкота» в целом высока. Именно за счёт неё есть шанс повысить показатели «за». Как мы видим, явка в Telegram-канале составляет примерно 50% (как и планируется в реальности), при этом 31% от этой явки высказывается за бойкот, то есть в реальном выражении явка составляет 50% минус 15%, то есть 35%. 19% планируют проголосовать за поправки, 15% из них — традиционным способом и 4% — через электронное голосование, что говорит о низкой популярности «электроники» среди тех, кто поддерживает «обнуление сроков» (всего 2,7 тыс. из опроса). Основываясь на полученных данных, можно отметить, что реальная явка на голосование по поправкам составит традиционные 30–35%, поэтому для достижения поставленной задачи в 50% потребуется мобилизация ещё 15% или приписка «бойкотирующих» (они как раз в нужном количестве). Также некоторые регионы могут выправить явку, дав по 80–90%. Однако из тех, кто придёт, довольно внушительный процент против — около 40% при том, что за — всего 20%. Илья Гращенков директор Центра развития региональной политики директор Центра развития региональной политики

Депутат Мосгордумы Евгений Ступин подчёркивает, что принудительное склонение бюджетников к регистрации на голосование через Интернет и контроль за ними со стороны работодателей является уголовным преступлением, квалифицируемым УК как «воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий, совершённые лицом с использованием своего служебного положения». Максимальное наказание за такие действия составляет пять лет колонии, напоминает депутат. Он призывает всех, столкнувшихся с таким произволом со стороны руководства или отделов кадров, фиксировать происходящее на видео, делать скриншоты указаний в переписке, а также записывать телефонные разговоры с незаконными требованиями.

Глава ЦИК Элла Памфилова ранее сказала, что в основном сообщения о применении административного ресурса в преддверии голосования по поправкам в Основной закон якобы были ложными. Такой же позиции придерживается Мосгоризбирком. Вместе с этим Памфилова пообещала «не давать спуска» тем, кто «кого-то заставляет где-то регистрироваться и обязательно таким образом голосовать».

В подготовке материала участвовала Марина Ягодкина.