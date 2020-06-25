Торжества, посвящённые перенесённому на 24 июня военному параду по случаю 75-летия капитуляции нацистской Германии во Второй мировой войне, оказались не только источником патриотической гордости. Уже не первый год внимательные наблюдатели обнаруживают «фейковых» ветеранов, порой небезуспешно выдающих себя за реальных фронтовиков. Также предметом внимания остаётся подлинность военных наград участников официальных мероприятий, как это было и на параде в Петербурге. Так в объективы телекамер попал пожилой мужчина с орденом «Победа», которым были удостоены менее 20 человек. На подобном мероприятии в Москве наблюдатели обратили внимание на «иконостас» министра транспорта Евгения Дитриха, который к военным действиям, насколько известно, отношения не имел.

Петербургский «бал-маскарад»

Во время трансляции военного парада в северной столице, внимательные зрители телеканала «Санкт-Петербург» заметили на трибуне неподалёку от губернатора Александра Беглова ветерана в форме ВМФ и погонах капитана 1-го ранга. Их интерес вызвала не форма и знаки отличия, а орден «Победа», красующийся на правой стороне его кителя. Удивление вызвало то, что сейчас в живых не осталось ни одного кавалера этой высшей военной награды СССР, для изготовления которой необходимо было 180 алмазов и 300 граммов платины.

Скриншот трансляции телеканала «Санкт-Петербург»

За всю историю кавалерами ордена «Победа» были 17 человек: лидеры и военачальники стран антигитлеровской коалиции. Также ордена, с большим временным отрывом от остальных кавалеров, в 1978 году, был удостоен генсек КПСС Леонид Брежнев. Высокую награду ему присудили «За большой вклад в победу советского народа и его Вооруженных Сил в Великой Отечественной войне, выдающиеся заслуги в укреплении обороноспособности страны, за разработку и последовательное осуществление внешней политики мира Советского государства, надёжно обеспечивающей развитие страны в мирных условиях». Однако в 1989 году Михаил Горбачёв посмертно лишил Брежнева ордена.

Последним оставшимся в живых обладателем «Победы» был король Румынии Михай I, который ушёл из жизни 5 декабря 2017 года. То есть, как нетрудно догадаться, ни один из участников военного парада 24 июня 2020 года в Петербурге не был заслуженным обладателем высшей военной награды СССР.

Михай I Hepta/face to face/Global Look Press

Как сообщил ведущий программы Fake News на телеканале «Дождь» Илья Шепелин, сегодня стать 18-м кавалером «Победы» «довольно просто». В качестве примера он привёл иллюстрацию с некоего сайта, продающего за 199 рублей «Знак Орден Победы».

Увы, но происходящее — неизбежность, учитывая, что чем дальше трагические события Великой Отечественной войны, тем больше празднование Победы превращается в помпезный бал-маскарад с самолётами и танками, — резюмировал Шепелин.

Министр в белом

На московском параде обратил на себя внимание глава Минтранса Евгений Дитрих, облачённый в белые форменные китель и фуражку. На груди министра красовались 16 наград: 15 на левой стороне и одна (нагрудный знак «Почётный работник транспорта России») на правой. Фотографии и видеозаписи с торжественного мероприятия, на которых был запечатлён министр, вызвали интерес и дискуссии в Сети. Некоторые пользователи удивлялись, что чиновник, карьера которого связана со службой исключительно в гражданских ведомствах, выглядел как боевой офицер.

На сайте Минтранса можно найти снимки министра в форменном кителе тёмно-синего цвета без погон, но с нарукавными нашивками, и наградной колодкой на груди с левой стороны. Кроме упомянутого знака «Почётный работник транспорта России» Евгений Дитрих имеет орден Почёта, медаль Минобороны «За вклад в укрепление обороны РФ», медали Минтранспорта «За безупречный труд и отличие» I и II степени, медаль ФТС «За укрепление таможенного содружества». Также, как говорится на сайте Минтранса, он обладает «другими ведомственными наградами».

Более детально «расшифровать» наградную колодку министра по его фотографии на странице ведомства в Интернете NEWS.ru попросил президента московского клуба коллекционеров «Истинные друзья фалеристики» Сергея Бычкова.

По фото можно определить, что он имеет единую госнаграду — орден почёта. Это награда за трудовые достижения, которой награждает президент РФ. Медаль «За вклад в укрепление обороны РФ» была введена специально, чтобы награждать граждан, руководителей и тех людей, которые не имеют отношения к министерству обороны, но в процессе их привлекают в интересах военного ведомства. Остальные награды относятся к Минтрансу, а также другим министерствам и ведомствам, связанным с транспортной отраслью. В первом ряду видны награды министерства транспорта, в том числе за развитие транспортной отрасли Крыма. Это заслуженные награды. Человека до того, как представить к госнаграде, награждают ведомственными наградами. Вообще цвет минтранса — это сине-голубой, это выбрано и для знамени, и для геральдики. Зелёный цвет у таможенников, пограничников и природоохраны. Минобороны разработала геральдику для своей отрасли, где обязательно левая часть ленты должна быть оранжевого цвета. Правая сторона ленты должна иметь целевую направленность и обозначать разновидность наград. Поэтому оранжевая полоска — это предназначение Минобороны. Сергей Бычков президент московского клуба коллекционеров «Истинные друзья фалеристики» президент московского клуба коллекционеров «Истинные друзья фалеристики»





Евгений Дитрих rosavtotransport.ru

Что касается министерской униформы, то в начале 2017 года предшественник Евгения Дитриха Максим Соколово форменной одежде и знаках различия работников транспортного ведомства. Из этого документа следует, что цвет «мундиров» сотрудников Минтранса должен быть либо чёрно-синим, либо белым. Парадная форма предусматривает белый пиджак и фуражку, в каких министр присутствовал на торжествах 24 июня. В документе также прописано, что ношение формы «неустановленных образцов» запрещено.

В подготовке материала участвовала Марина Ягодкина.