Герой или инструмент: за что на самом деле преследуют коммуниста Бондаренко

35-летний Николай Бондаренко на сегодня один из самых ярких оппозиционных политиков в стране. По данным недавнего исследования «Левада-центра» (признан «иностранным агентом») он занимает в рейтинге доверия 11-е место, значительно обогнав своего земляка Вячеслава Володина, который расположился на восемь позиций ниже. Его канал в YouTube «Дневник депутата» насчитывает более 1,2 млн подписчиков. Критики, в том числе ранее связанные с саратовской КПРФ, называют Бондаренко креатурой местных бизнес-группировок с весьма сомнительной репутацией. Однако известность Бондаренко нельзя целиком списать на политтехнологии, его феномен связан как с харизмой и талантом, так и с извечным общественным запросом на народного политика-правдоруба. А в этой роли Бондаренко ограничен и по-видимому достаточно искренен. Почему в это верят не все, а также при чём здесь Вячеслав Володин и его негласные политические оппоненты — в материале NEWS.ru.
Начало
Свою блогерскую деятельность Бондаренко начал около пяти лет назад с освещения собственных акций за общедоступность парковки перед зданием Саратовской областной думы, которая превратилась в стоянку для депутатов, по его словам — незаконную. Настоящую известность, уже за пределами региона, он стал приобретать в 2018 году в связи со своими крайне резкими высказываниями по поводу пенсионной реформы.Тогда же он поставил над собой эксперимент, пытаясь прожить на 3500 рублей в месяц после того как саратовский министр труда Наталья Соколова назвала такую стоимость продуктовой корзины достаточной. На местном уровне Бондаренко вообще весьма активен.
Ещё в 2017 году он стал депутатом Саратовской областной думы от партии КПРФ в которой состоит с 2009 года. В местном заксобрании он постоянно обличает политику регионального и федерального правительств, а также депутатов фракции «Единая Россия». Его регулярно лишают слова, выступления заканчиваются стычками с единоросссами, он приходит на заседания думы с мегафоном, с его помощью перекрикивая выступающих оппонентов. Словом делает всё, что на его месте делали бы многие обычные и честные люди, не интегрированные в «реальную политику» и при этом не отличающиеся трусостью. Бондаренко старается присутствовать на всех протестных акциях в Саратове, в том числе не чураясь поддерживать сторонников Навального, на что осмеливаются далеко не все его однопартийцы. Кроме того он активно поддерживал протестную кампанию против строительства мусорного полигона в Шиесе и другие.
В течение всего дня 8 февраля фамилия Бондаренко держалась в топе новостных агрегаторов в связи со вроде бы довольно рядовым для России событием — его задержали из-за участия в недавнем митинге саратовских сторонников Навального. Дело ограничилось административным преследованием, на оппозиционера был наложен 20-тысячный штраф.
На следующий день появился новый инфоповод, также ставший федеральным. Саратовская областная дума 9 февраля провела заседание комиссии по доходам, на котором обсуждалось «незаконное обогащение» Бондаренко за счёт ведения им YouTube-канала. Местные СМИ узнали об этом от пресс-службы «Единой России», но на сайте заксобрания анонса мероприятия не было, журналистов на него
Как рассказал NEWS.ru первый зампред регионального парламента, единоросс Алексей Антонов, депутат либо госслужащий не имеет права использовать свою должность для получения дохода, в том числе гонораров за свои публикации и выступления.
Речь здесь идёт, в том числе, и о донатах, спонсорских средствах, доходах от рекламы, которые получает за свой YouTube-канал депутат-блогер Николай Бондаренко. По сути, никто не вправе запретить ему или любому другому депутату производить видеосъёмку и выкладывать запись со своими комментариями в интернет. Но когда речь заходит о получении добровольных пожертвований от его подписчиков за данный контент — это уже нарушение законодательства, — сказал Антонов.
Также он
В свою очередь лидер фракции КПРФ в заксобрании Саратовской области Александр Анидалов
Отметим что получение средств от блогерства, в том числе депутатом любого уровня, не составляет уголовного преступления. В прокуратуре Саратовской области NEWS.ru ответили что никаких материалов на Бондаренко из областной думы не поступало.
Помимо всего прочего мне вменяли вину получение донатов-пожертвований, которые мне мои сторонники направляют как депутату, который работает бесплатно, — рассказал Николай Бондаренко NEWS.ru. — Я не могу отправить их обратно, потому что нет реквизитов данного гражданина. В случае с электронными кошельками, у меня даже нет ФИО, человека, который мне перевел. Данный закон «Единая Россия» принимала конкретно против депутатов-блогеров. Потому что свои депутаты у них работают на платной основе — для них есть всегда теплое место и высокие зарплаты так далее.
Оппозиционер добавил, что по его мнению история с обвинениями в его адрес со стороны фракции «ЕР» в областной думе «будет доведена до конца».
Птица-тройка
Последнему — но далеко не первому — задержанию, суду и попыткам обвинения в коррупции Бондаренко
Володин заявил что он планирует баллотироваться на выборах в Госдуму от Саратовской области. Я посоветовавшись со своими товарищами заявил что я хотел бы быть в данном округе противников самого сильного и авторитетного единороса, в данном случае если Володин, то значит он. После того как я это заявил на след день, в понедельник в подъезде меня арестовала полиция и бросили меня за решетку, после этого отвезли меня на суд, который продолжался восемь часов. А днём позже уже во вторник уже собралась закрытая комиссия по привлечению меня к ответственности меня как коррупционера, — рассказал Николай Бондаренко NEWS.ru.
Журналист, глава небольшой саратовской медиагруппы Алексей Колобродов, вхожий в местные политические круги, считает что самая последняя репрессивная активность направленная против Николая Бондаренко связана не столько с его ярким оппозиционным амплуа и инициативностью, сколько с тем что последний выступает инструментом в руках одной из региональных влиятельных бизнес-групп, недавно вступивших в конфликт с Вячеславом Володиным. Лидером этой группы он называет депутата Саратовской областной думы Сергея Курихина, бизнесмена и издателя популярных в регионе медиаресурсов, который недавно покинул «Единую Россию» накануне рассмотрения вопроса о его исключении из партии «по отрицательным мотивам». В разных источниках перед этим неоднократно
Как пояснил в разговоре с NEWS.ru Алексей Колобродов, Сергей Курихин давно оказывает Николаю Бондаренко разного рода поддержку, а также имеет прочные связи с главой московского горкома КПРФ Валерием Рашкиным, который до этого много лет возглавлял саратовских коммунистов. Недавно Рашкин объявил, что в партии рассматривается возможность включения Николая Бондаренко в первую тройку федерального списка КПРФ.
Я думаю, что Рашкин и Курихин решили понятным образом использовать Бондаренко использовать для демонтажа сложившейся в регионе системы реальной власти, персонифицированной в Вячеславе Володине и его местной команде. Не знаю уж насколько осознаёт или не осознаёт Бондаренко свою роль инструмента. К примеру недавняя история с задержанием Бондаренко, она вероятно срежиссирована Курихиным для раскрутки последнего, благо Курихин имеет существенные связи в местных силовых структурах, — говорит Колобродов.
При этом, добавляет собеседник NEWS.ru, такие планы прямо противоречат линии администрации президента, которая, по его словам, напротив потребовала от лидера КПРФ Геннадия Зюганова не проводить в Госдуму условно «радикальных» представителей партии в список которых попал не только Бондаренко, Алексей Куринный из Ульяновска, но также и сам Валерий Рашкин, который в последнее время открыто склоняется к союзу с Алексеем Навальным.
У Рашкина тем самым тоже есть свой интерес — если возникнут проблемы с выдвижением в федеральную или московскую часть списка КПРФ на выборах в Госдуму, он может пойти по списку и одномандатником в Саратовской области, где рейтинг КПРФ вытягивается силами того же Николая Бондаренко. Все эти обстоятельства для Вячеслава Володина, который собирается баллотироваться в Госдуму по Балаковскому округу Саратовской области, сейчас представляют реальную угрозу в силу некоторой политической конъюнктуры. Такая раскрученная фигура как Бондаренко для тех кто за ним стоит — весомый предмет торга с Володиным, во всяком случае, так полагают авторы комбинации. В частности для того же Курихина это может быть вопрос личной безопасности или безопасности его бизнеса в условиях когда местные единороссы начали его сливать, — поясняет Колобродов.
Экс-секретарь Заводского райкома КПРФ города Саратова Дмитрий Сорокин, исключенный в 2019 году из партии, также считает что за Бондаренко стоит местный депутат и бизнесмен, которого он также называет «ночным губернатором». Как предполагает Дмитрий Сорокин, Курихин оказывает влияние на часть партийного руководства и якобы даже рассматривает перспективу избрания в областную думу от КПРФ после своего расставания с «Единой Россией».
Всё время в Саратове происходят между ними встречи по согласованию позиции, что нужно выполнить и как действовать, — утверждает Сорокин.
Говоря про возможное уголовное преследование Бондаренко, Дмитрий Сорокин предположил, что скорее появления дел можно ожидать в связи с экономической деятельностью ООО «Химинвест», в состав учредителей которого ранее входил молодой депутат.
Он также назвал тех членов ЦК КПРФ которые лоббируют включение Бондаренко в первую тройку федерального списка — кроме Валерия Рашкина за это ратует по его данным Сергей Обухов.
Сам Бондаренко в разговоре с NEWS.ru опровергал свою связь с Сергеем Курихиным.
Про связь с Курихиным это слухи, которые распространяет «Единая Россия», доказательств они не привели. Это попытка связать меня с провластным крылом и в реальности подтверждений не имеет, — заявил он.
Отметим, что сам Курихин ещё два месяца назад состоял в «Единой России», а издаваемый им ресурс ИА «Взгляд-инфо»
Охота на «блогера»
Представители партии власти и анонимные недоброжелатели уже не первый месяц пытаются «обуздать» молодого и популярного левого оппозиционера, хорошо известного далеко за пределами Саратовской области. Весной 2020 года единоросское большинство заксобрания пыталось принять поправку в закон о статусе регионального депутата, согласно которым парламентарий не может получать гонорары за выступления и публикации, а также вознаграждения и подарки от физических и юридических лиц. По мнению фракции КПРФ, этот пункт был направлен персонально против Бондаренко и позволял объявить его коррупционером из-за доходов от рекламы и донатов на YouTube или даже
Но итоговый документ всё равно не понравился представителям оппозиции, которые сочли что нововведения будут направлены против них.
Однако изучив закон и посоветовавшись с юристами мы пришли к выводу, что я не могу попасть под эти новые ограничительные меры, так как я получаю не гонорары за публикацию, а оплату за рекламу, которую YouTube вставляет в моих видеороликах. У меня нет договора с YouTube, только партнерское соглашение, в котором четко прописано,в том числе и в процентном соотношении сколько YouTube предоставляет в качестве оплаты за рекламу, — пояснил Бондаренко NEWS.ru.
В июле 2020 года Николаю Бондаренко посвящали фильм снятый анонимными авторами, в котором утверждалось, что парламентарий якобы с 2006 по 2009 года получал около 1,5 млн рублей в год, а после его вступления в партию КПРФ возглавил ООО «Химинвест» и стал учредителем ООО «Управляющая компания „Красная“». Согласно данным единого государственного реестра юридических лиц, в первой компании Бондаренко числился единственным учредителем с момента создания организации 22 декабря 2009 года до 24 марта 2020-го. Директором этого предприятия депутат был с того же времени до 14 января 2021 года. Теперь эти позиции занимает некий Виталий Мосягин.
В УК «Красная» Бондаренко также был в разные периоды учредителем и руководителем вместе со своим коллегой и однопартийцев Александром Анидаловым. Однако сейчас они к этой организации отношения не имеют, хотя сама компания позиционирует себя как «коммунистическое» предприятие в сфере ЖКХ, однако
В «компрометирующем» ролике против Бондаренко также говорилось, что благодаря донатам он якобы ежегодно получает порядка 2 млн рублей. Примечательно, что фильм о депутате вышел якобы от имени саратовского штаба Навального, но там
Как следует из
В 2018-м его материальное положение улучшилось — 275 000 рублей, а в 2019-м улучилось заметно — он заработал уже 2 млн 679 тыс рублей. Кроме этого, парламентарий все эти годы декларировал имеющиеся у него автомобили ВАЗ-21074 и Hyundai Solaris, а также квартиру площадью 72,4 квадратных метра, которой он владеет совместно с супругой.
Бондаренко пояснил NEWS.ru, что рост доходов в 2019 году как раз связан с прибылью от YouTube-канала, значительная часть которой идёт на содержание команды операторов и монтажёров,
Как добавил депутат, за последние три года местные депутаты от «Единой России» написали на него несколько заявлений о привлечении к уголовной ответственности — в том числе за клевету, экстремизм, однако судьба этих заявлений ему не известна и следственных действий в отношении него не проводится. По его мнению, «Единая Россия» не ставит целью его посадить, а пытается «держать его под равномерным давлением» и не допустить до выборов в Госдуму.
В подготовке материала также участвовала Марина Ягодкина.