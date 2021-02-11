Герой или инструмент: за что на самом деле преследуют коммуниста Бондаренко

35-летний Николай Бондаренко на сегодня один из самых ярких оппозиционных политиков в стране. По данным недавнего исследования «Левада-центра» (признан «иностранным агентом») он занимает в рейтинге доверия 11-е место, значительно обогнав своего земляка Вячеслава Володина, который расположился на восемь позиций ниже. Его канал в YouTube «Дневник депутата» насчитывает более 1,2 млн подписчиков. Критики, в том числе ранее связанные с саратовской КПРФ, называют Бондаренко креатурой местных бизнес-группировок с весьма сомнительной репутацией. Однако известность Бондаренко нельзя целиком списать на политтехнологии, его феномен связан как с харизмой и талантом, так и с извечным общественным запросом на народного политика-правдоруба. А в этой роли Бондаренко ограничен и по-видимому достаточно искренен. Почему в это верят не все, а также при чём здесь Вячеслав Володин и его негласные политические оппоненты — в материале NEWS.ru.

Начало

Свою блогерскую деятельность Бондаренко начал около пяти лет назад с освещения собственных акций за общедоступность парковки перед зданием Саратовской областной думы, которая превратилась в стоянку для депутатов, по его словам — незаконную. Настоящую известность, уже за пределами региона, он стал приобретать в 2018 году в связи со своими крайне резкими высказываниями по поводу пенсионной реформы.Тогда же он поставил над собой эксперимент, пытаясь прожить на 3500 рублей в месяц после того как саратовский министр труда Наталья Соколова назвала такую стоимость продуктовой корзины достаточной. На местном уровне Бондаренко вообще весьма активен.

Ещё в 2017 году он стал депутатом Саратовской областной думы от партии КПРФ в которой состоит с 2009 года. В местном заксобрании он постоянно обличает политику регионального и федерального правительств, а также депутатов фракции «Единая Россия». Его регулярно лишают слова, выступления заканчиваются стычками с единоросссами, он приходит на заседания думы с мегафоном, с его помощью перекрикивая выступающих оппонентов. Словом делает всё, что на его месте делали бы многие обычные и честные люди, не интегрированные в «реальную политику» и при этом не отличающиеся трусостью. Бондаренко старается присутствовать на всех протестных акциях в Саратове, в том числе не чураясь поддерживать сторонников Навального, на что осмеливаются далеко не все его однопартийцы. Кроме того он активно поддерживал протестную кампанию против строительства мусорного полигона в Шиесе и другие.

В течение всего дня 8 февраля фамилия Бондаренко держалась в топе новостных агрегаторов в связи со вроде бы довольно рядовым для России событием — его задержали из-за участия в недавнем митинге саратовских сторонников Навального. Дело ограничилось административным преследованием, на оппозиционера был наложен 20-тысячный штраф.

На следующий день появился новый инфоповод, также ставший федеральным. Саратовская областная дума 9 февраля провела заседание комиссии по доходам, на котором обсуждалось «незаконное обогащение» Бондаренко за счёт ведения им YouTube-канала. Местные СМИ узнали об этом от пресс-службы «Единой России», но на сайте заксобрания анонса мероприятия не было, журналистов на него не приглашали . В партии власти заявили, что об итогах работы комиссии дума направит в прокуратуру Саратовской области.

Как рассказал NEWS.ru первый зампред регионального парламента, единоросс Алексей Антонов, депутат либо госслужащий не имеет права использовать свою должность для получения дохода, в том числе гонораров за свои публикации и выступления.

Речь здесь идёт, в том числе, и о донатах, спонсорских средствах, доходах от рекламы, которые получает за свой YouTube-канал депутат-блогер Николай Бондаренко. По сути, никто не вправе запретить ему или любому другому депутату производить видеосъёмку и выкладывать запись со своими комментариями в интернет. Но когда речь заходит о получении добровольных пожертвований от его подписчиков за данный контент — это уже нарушение законодательства, — сказал Антонов.

Также он говорил , что требование разобраться, нарушает ли Бондаренко законодательство получением средств от блогерства, в декабре 2020 года поступило в заксобрание от партии «Коммунисты России», которую нередко называют «спойлерской».

В свою очередь лидер фракции КПРФ в заксобрании Саратовской области Александр Анидалов заявил , что против его коллеги власти готовят уголовное дело, назвав происходящее политическим давлением и попыткой лишить Бондаренко мандата и «не позволить ему идти на выборы, либо запугать его». Сам парламентарий-блогер в интервью NEWS.ru сообщил, что инициатором заявления в прокуратуру с просьбой проверить его деятельность является Алексей Антонов.

Отметим что получение средств от блогерства, в том числе депутатом любого уровня, не составляет уголовного преступления. В прокуратуре Саратовской области NEWS.ru ответили что никаких материалов на Бондаренко из областной думы не поступало.

Помимо всего прочего мне вменяли вину получение донатов-пожертвований, которые мне мои сторонники направляют как депутату, который работает бесплатно, — рассказал Николай Бондаренко NEWS.ru. — Я не могу отправить их обратно, потому что нет реквизитов данного гражданина. В случае с электронными кошельками, у меня даже нет ФИО, человека, который мне перевел. Данный закон «Единая Россия» принимала конкретно против депутатов-блогеров. Потому что свои депутаты у них работают на платной основе — для них есть всегда теплое место и высокие зарплаты так далее.

Оппозиционер добавил, что по его мнению история с обвинениями в его адрес со стороны фракции «ЕР» в областной думе «будет доведена до конца».

Дневник Депутата/Youtube.com

Птица-тройка

Последнему — но далеко не первому — задержанию, суду и попыткам обвинения в коррупции Бондаренко предшествовало его заявление на пресс-конференции 5 февраля о намерении выдвинуть свою кандидатуру против спикера Госдумы Вячеслава Володина. Последний до этого объявил о желании участвовать в выборах в нижнюю палату российского парламента в сентябре 2021 года как одномандатник, а не списочник. В тот же день один из лидеров традиционной компартии Валерий Рашкин сообщил, что члены ЦК КПРФ высказывались о необходимости внесения фамилии молодого парламентария-блогера из Саратова в федеральный партийный список причём речь шла о включении в первую тройку федерального списка. Закон позволяет кандидату одновременно выдвигаться как по одномандатному округу, так и по партийному списку.

Володин заявил что он планирует баллотироваться на выборах в Госдуму от Саратовской области. Я посоветовавшись со своими товарищами заявил что я хотел бы быть в данном округе противников самого сильного и авторитетного единороса, в данном случае если Володин, то значит он. После того как я это заявил на след день, в понедельник в подъезде меня арестовала полиция и бросили меня за решетку, после этого отвезли меня на суд, который продолжался восемь часов. А днём позже уже во вторник уже собралась закрытая комиссия по привлечению меня к ответственности меня как коррупционера, — рассказал Николай Бондаренко NEWS.ru.

Журналист, глава небольшой саратовской медиагруппы Алексей Колобродов, вхожий в местные политические круги, считает что самая последняя репрессивная активность направленная против Николая Бондаренко связана не столько с его ярким оппозиционным амплуа и инициативностью, сколько с тем что последний выступает инструментом в руках одной из региональных влиятельных бизнес-групп, недавно вступивших в конфликт с Вячеславом Володиным. Лидером этой группы он называет депутата Саратовской областной думы Сергея Курихина, бизнесмена и издателя популярных в регионе медиаресурсов, который недавно покинул «Единую Россию» накануне рассмотрения вопроса о его исключении из партии «по отрицательным мотивам». В разных источниках перед этим неоднократно высказывались подозрения о возможной причастности Курихина к преступлениям, в частности в конце декабря прошлого года другой депутат — также единоросс и член федерального секретариата Союза журналистов России Вадим Рогожин открыто объявил что считает Курихина заказчиком покушения на него, произошедшего в 2009 году.

Как пояснил в разговоре с NEWS.ru Алексей Колобродов, Сергей Курихин давно оказывает Николаю Бондаренко разного рода поддержку, а также имеет прочные связи с главой московского горкома КПРФ Валерием Рашкиным, который до этого много лет возглавлял саратовских коммунистов. Недавно Рашкин объявил, что в партии рассматривается возможность включения Николая Бондаренко в первую тройку федерального списка КПРФ.

Я думаю, что Рашкин и Курихин решили понятным образом использовать Бондаренко использовать для демонтажа сложившейся в регионе системы реальной власти, персонифицированной в Вячеславе Володине и его местной команде. Не знаю уж насколько осознаёт или не осознаёт Бондаренко свою роль инструмента. К примеру недавняя история с задержанием Бондаренко, она вероятно срежиссирована Курихиным для раскрутки последнего, благо Курихин имеет существенные связи в местных силовых структурах, — говорит Колобродов.

При этом, добавляет собеседник NEWS.ru, такие планы прямо противоречат линии администрации президента, которая, по его словам, напротив потребовала от лидера КПРФ Геннадия Зюганова не проводить в Госдуму условно «радикальных» представителей партии в список которых попал не только Бондаренко, Алексей Куринный из Ульяновска, но также и сам Валерий Рашкин, который в последнее время открыто склоняется к союзу с Алексеем Навальным.

У Рашкина тем самым тоже есть свой интерес — если возникнут проблемы с выдвижением в федеральную или московскую часть списка КПРФ на выборах в Госдуму, он может пойти по списку и одномандатником в Саратовской области, где рейтинг КПРФ вытягивается силами того же Николая Бондаренко. Все эти обстоятельства для Вячеслава Володина, который собирается баллотироваться в Госдуму по Балаковскому округу Саратовской области, сейчас представляют реальную угрозу в силу некоторой политической конъюнктуры. Такая раскрученная фигура как Бондаренко для тех кто за ним стоит — весомый предмет торга с Володиным, во всяком случае, так полагают авторы комбинации. В частности для того же Курихина это может быть вопрос личной безопасности или безопасности его бизнеса в условиях когда местные единороссы начали его сливать, — поясняет Колобродов.

Экс-секретарь Заводского райкома КПРФ города Саратова Дмитрий Сорокин, исключенный в 2019 году из партии, также считает что за Бондаренко стоит местный депутат и бизнесмен, которого он также называет «ночным губернатором». Как предполагает Дмитрий Сорокин, Курихин оказывает влияние на часть партийного руководства и якобы даже рассматривает перспективу избрания в областную думу от КПРФ после своего расставания с «Единой Россией».

Денис Тырин/ТАСС

Всё время в Саратове происходят между ними встречи по согласованию позиции, что нужно выполнить и как действовать, — утверждает Сорокин.

Говоря про возможное уголовное преследование Бондаренко, Дмитрий Сорокин предположил, что скорее появления дел можно ожидать в связи с экономической деятельностью ООО «Химинвест», в состав учредителей которого ранее входил молодой депутат.

Он также назвал тех членов ЦК КПРФ которые лоббируют включение Бондаренко в первую тройку федерального списка — кроме Валерия Рашкина за это ратует по его данным Сергей Обухов.

Сам Бондаренко в разговоре с NEWS.ru опровергал свою связь с Сергеем Курихиным.

Про связь с Курихиным это слухи, которые распространяет «Единая Россия», доказательств они не привели. Это попытка связать меня с провластным крылом и в реальности подтверждений не имеет, — заявил он.

Отметим, что сам Курихин ещё два месяца назад состоял в «Единой России», а издаваемый им ресурс ИА «Взгляд-инфо» отличался крайне комплиментарной политикой по отношению к тому же Вячеславу Володину.

Охота на «блогера»

Представители партии власти и анонимные недоброжелатели уже не первый месяц пытаются «обуздать» молодого и популярного левого оппозиционера, хорошо известного далеко за пределами Саратовской области. Весной 2020 года единоросское большинство заксобрания пыталось принять поправку в закон о статусе регионального депутата, согласно которым парламентарий не может получать гонорары за выступления и публикации, а также вознаграждения и подарки от физических и юридических лиц. По мнению фракции КПРФ, этот пункт был направлен персонально против Бондаренко и позволял объявить его коррупционером из-за доходов от рекламы и донатов на YouTube или даже посадить . Однако это ограничение из текста закона в итоге было вычеркнуто как дублирующее федеральную норму. Там остался запрет на управление коммерческой или некоммерческой организацией для депутата на платной основе, а также на должности в органах государственной власти и местном самоуправлении для тех, кто работает в региональном парламенте на непостоянной основе.

Но итоговый документ всё равно не понравился представителям оппозиции, которые сочли что нововведения будут направлены против них.

Однако изучив закон и посоветовавшись с юристами мы пришли к выводу, что я не могу попасть под эти новые ограничительные меры, так как я получаю не гонорары за публикацию, а оплату за рекламу, которую YouTube вставляет в моих видеороликах. У меня нет договора с YouTube, только партнерское соглашение, в котором четко прописано,в том числе и в процентном соотношении сколько YouTube предоставляет в качестве оплаты за рекламу, — пояснил Бондаренко NEWS.ru.

В июле 2020 года Николаю Бондаренко посвящали фильм снятый анонимными авторами, в котором утверждалось, что парламентарий якобы с 2006 по 2009 года получал около 1,5 млн рублей в год, а после его вступления в партию КПРФ возглавил ООО «Химинвест» и стал учредителем ООО «Управляющая компания „Красная“». Согласно данным единого государственного реестра юридических лиц, в первой компании Бондаренко числился единственным учредителем с момента создания организации 22 декабря 2009 года до 24 марта 2020-го. Директором этого предприятия депутат был с того же времени до 14 января 2021 года. Теперь эти позиции занимает некий Виталий Мосягин.

В УК «Красная» Бондаренко также был в разные периоды учредителем и руководителем вместе со своим коллегой и однопартийцев Александром Анидаловым. Однако сейчас они к этой организации отношения не имеют, хотя сама компания позиционирует себя как «коммунистическое» предприятие в сфере ЖКХ, однако довольны его сервисом не все.

Сергей Мамонтов/РИА Новости

В «компрометирующем» ролике против Бондаренко также говорилось, что благодаря донатам он якобы ежегодно получает порядка 2 млн рублей. Примечательно, что фильм о депутате вышел якобы от имени саратовского штаба Навального, но там опровергли свою причастность к материалу. Сам Бондаренко был уверен, что «расследование» было создано властями или околоадминистративными структурами. Он отметил, что не получает никаких гонораров за публикации, а доход образуется от рекламы в YouTube и пожертвований зрителей. В одном из видеоблогов в декабре 2019 года Бондаренко сказал, что как парламентарий он работает бесплатно, «несмотря на о, что закон о статусе депутата Саратовской областной думы гарантирует каждому возможность иметь равные права. Однако, по его словам, руководство регионального заксобрания намекало ему, что данный вопрос мог быть рассмотрен в случае, если политик меньше критиковал власть.

Как следует из опубликованных на сайте Саратовской облдумы сведений, в 2017 году официальные доходы Бондаренко составили 57 810 рублей, иными словами он якобы жил на сумму 4 800 рублей в месяц.

В 2018-м его материальное положение улучшилось — 275 000 рублей, а в 2019-м улучилось заметно — он заработал уже 2 млн 679 тыс рублей. Кроме этого, парламентарий все эти годы декларировал имеющиеся у него автомобили ВАЗ-21074 и Hyundai Solaris, а также квартиру площадью 72,4 квадратных метра, которой он владеет совместно с супругой.

Бондаренко пояснил NEWS.ru, что рост доходов в 2019 году как раз связан с прибылью от YouTube-канала, значительная часть которой идёт на содержание команды операторов и монтажёров,

Как добавил депутат, за последние три года местные депутаты от «Единой России» написали на него несколько заявлений о привлечении к уголовной ответственности — в том числе за клевету, экстремизм, однако судьба этих заявлений ему не известна и следственных действий в отношении него не проводится. По его мнению, «Единая Россия» не ставит целью его посадить, а пытается «держать его под равномерным давлением» и не допустить до выборов в Госдуму.

В подготовке материала также участвовала Марина Ягодкина.