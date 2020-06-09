В самопровозглашённой Луганской народной республике (ЛНР) бастующие шахтёры пятые сутки находятся под землёй в крупнейшей шахте Донбасса — «Комсомольской», рядом с Антрацитом. К стачке, по некоторым данным, присоединилась шахта имени В.В. Вахрушева в городе Ровеньки, находящаяся неподалёку. Рабочие требуют выплаты многомесячных долгов по зарплате. В Антрацитовом районе уже несколько дней отключена мобильная связь, по всей республике заблокирована соцсеть «ВКонтакте». В министерстве госбезопасности (МГБ) ЛНР остаются 14 человек из 21 задержанного забастовочного активиста. По данным профсоюзов, некоторые из них подвергались пыткам.

Как рассказал NEWS.ru Александр Васьковский, сопредседатель независимого профсоюза шахтёров Донбасса, с вечера 7 июня начались задержания людей, которые поддерживали шахтёров информационно и организовывали забастовочные движения на других шахтах. Аресты прошли в городах Краснодон, Ровеньки, Красный луч, Белореченск. Васьковский утверждает, что задержанных подвергли пыткам с целью выявления других активистов. Ещё семерых человек, включая двух женщин, одна из которых беременна, сотрудники МГБ забрали в ночь на 8 июня.

По словам активиста движения «Рабочий контроль» Азаматхана Каримова, всего было известно об исчезновении 21 активиста, так или иначе связанного с забастовкой. Из них семерых отпустили 9 июня.

Каримов сообщил, что на данный момент удалось подтвердить причастность МГБ к похищению двух электрослесарей «Комсомольской» — братьев Игоря и Виталия Ефановых, а также шахтёра Евгения Михайличенко. Со ссылкой на их родственников активист рассказал, что сотрудники министерства госбезопасности забрали Ефановых из дома, при этом угрожая их матери оружием.

Игорь Ефанов Организация «Рабочий контроль»/nuevomas.blogspot.com

Виктор Ефанов Организация «Рабочий контроль»/nuevomas.blogspot.com

Евгений Михайличенко Организация «Рабочий контроль»/nuevomas.blogspot.com

Как подробно описывал ситуацию NEWS.ru в недавнем материале, забастовка на шахте «Комсомольская» началась 5 июня. Вторая смена горняков собралась в так называемом околоствольном дворе и отказалась выходить на поверхность, требуя отдать зарплату за апрель и март. 21 апреля там уже проходила подобная акция протеста — всего в забастовке приняли участие 136 человек. После погашения большей части задолженности акция протеста была прекращена. В результате всем, кто не поддавался на уговоры и продолжал борьбу до конца, выплатили долги за февраль и март. Остаток руководство пообещало погасить до 15 мая, но так этого и не сделало. Более того, вскоре была введена новая система оплаты, фактически снизившая расценки за работу.

Была введена новая система, которая заявлялась как возможность получать большие премии, — рассказал NEWS.ru Азаматхан Каримов. — Некоторые наивно в это поверили, но по факту оклады срезались вдвое. Теперь минимальный оклад подземного рабочего — семь тысяч рублей, наземного — чуть больше шести тысяч.

По его словам, новые правила вынуждают шахтёров работать с нарушением техники безопасности, при этом они получают 10-15 тысяч рублей в месяц. В то же время цены в регионе на все товары приближаются к московским.

Игорь Маслов/РИА Новости

Причём существует такая практика — если ты отказался работать в опасных условиях или не дай бог взял больничный, то отправишься на «лесной», вспомогательный участок, со средней зарплатой порядка трёх тысяч в месяц, — поясняет активист.

После начала забастовки шахта была оцеплена, полиция ЛНР пыталась не допустить доставки еды и воды протестующим, хотя родственникам шахтёров всё же удалось наладить снабжение. 7 июня, через два дня после начала забастовки, в Антрацитовском районе был введён карантин, предусматривающий запрет на передвижение транспорта. Кроме того, отключена связь операторов Vodafone, МТС, а в некоторых частях района — местного «Луганкома». При этом власти объясняют перебои со связью аварией на территории, управляемой украинскими властями. Одновременно в ЛНР оказалась заблокирована соцсеть «ВКонтакте». Связь в районе отсутствует по сей день. 8 июня бастующим начали частично погашать долги за май, но они заявляют, что не выйдут на поверхность, пока не получат зарплату за все месяцы.

В профсоюзах также сообщили, что 9 июня в шахте отключалось электричество, но на данный момент свет вновь появился. По их информации, против директора шахты «Комсомольская» Юрия Дюбы Генпрокуратура самопровозглашённой республики якобы возбудила уголовное дело по ст. 158 УК ЛНР «Невыплата зарплаты». В бастующей шахте на данный момент находятся 119 человек.