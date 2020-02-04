Россия приостанавила транспортное сообщение с Китаем из-за эпидемии коронавируса, но исключение сделано для «Аэрофлота». Последний тем самым получает большое конкурентное преимущество, которое может дорого обойтись россиянам. Складывается поразительная ситуация: практически все авиакомпании перестали летать в охваченную эпидемией страну, почти полностью остановлены железнодорожные маршруты РЖД, президент Владимир Путин поручил эвакуировать из КНР граждан РФ с помощью военных самолётов. Тем временем, «Аэрофлот» сохранил все регулярные рейсы между Москвой и Пекином, Шанхаем, Гуанчжоу и Гонконгом. NEWS.ru разбирался, стоит ли выгода, получаемая авиаперевозчиком, того риска, который несёт для населения продолжение рейсов. А также убедился: «Аэрофлот» продолжает возить в Москву туристические группы из Китая, проверить которые на заражённость вирусом нет никакой возможности.

Воздушные ворота для коронавируса

Действия властей по борьбе с возможной эпидемией на территории России выглядят, мягко говоря, непоследовательными. С 3 февраля пассажирское железнодорожное сообщение с Китаем было прервано по рекомендации Роспотребнадзора. Об этом говорится в официальном сообщении РЖД. В тот же день объявили о запрете чартерных воздушных рейсов.

Решение же о приостановке регулярных полётов большинства российских авиакомпаний из Москвы в Китай и обратно приняли ещё 31 января на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса под руководством вице-премьера Татьяны Голиковой. Для сведения: в зимнее время воздушными линиями сообщения между двумя странами пользуются около 200 тысяч человек. Запрет коснулся авиаперевозчиков «Икар», «Ираэро», «Якутия», S7, «Уральские авиалинии», NordStar, Azur, IFly, Nord Wind, Royal Flight. Тем самым, из примерно 50 еженедельных рейсов российских компаний осталось четыре — у «Аэрофлота». Исключение также сделали для четырёх китайских фирм, которые летают в Шереметьево.

На этот аэрохаб, а именно на терминал F будут замкнуты все полёты из Китая. Сейчас в нём локализованы уже 18 рейсов. Ещё 21 января аэропорт Шереметьево объявил тендер на организацию медицинской лаборатории для постановки диагнозов с помощью изучения биологических материалов. Cреди заболеваний, на которые собираются проверять пассажиров, коронавирус не указан, однако пресс-служба воздушной гавани отмечала, что уже сейчас температуру тела прибывающих пассажиров начали измерять с помощью тепловизоров.

Кроме того, в новостях неоднократно проскакивала информация о якобы введённом запрете на воздушные перевозки туристов из Китая.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Однако журналисты NEWS.ru 4 февраля побывали в том самом терминале F, встретив рейс «Аэрофлота» из Пекина. Там они увидели целые группы китайских туристов, которые прибыли в Шереметьево, откуда спокойно разъезжались по городу. В самом терминале присутствовал персонал в костюмах биологической защиты, который никак не контактировал с туристами, кроме одной женщины, она измеряла путешественникам температуру ручным тепловизором. Никакие дополнительные исследования в отношении них не проводились.

«Природа отрегулирует сама»?

Противоречие между наложенными в связи с коронавирусом ограничениями и избирательными послаблениями налицо. С одной стороны, о степени обеспокоенности властей говорит уже то, что на текущей неделе пять самолётов воздушно-космических сил начнут вывозить россиян из Китая. Тем временем «Аэрофлот» продолжает продавать билеты на рейсы в страну и обратно. Глава компании Виталий Савельев стал единственным представителем авиаперевозчиков в оперативном штабе. Заседание, на котором решался вопрос о приостановке авиасообщения, было закрытым, и данные о том, какую позицию занял Савельев, разнятся. Так, по утверждению источников «Коммерсанта», Минтранс предлагал полностью прекратить полёты, а Савельев не возражал.

С другой стороны, анонимный Telegram-канал «Медиатехнолог» (издание «Проект» связывало его с экс-активисткой «Наших» Кристиной Потупчик и прямыми заказами из администрации президента) вбросил информацию о том, что Савельев, защищая право авиакомпании на сохранение рейсов, якобы заявил, что «природа сама отрегулирует численность людей на планете». Правда, никакого подтверждения тому, что эти слова были сказаны в дествительности, нет, а пресс-служба «Аэрофлота» опровергла данные анонимные сообщения.

Информация о якобы сделанном генеральным директором ПАО «Аэрофлот» Виталием Савельевым заявлении — это бессовестная циничная ложь. Никогда и никому, ни при каких обстоятельствах, ни на заседании Штаба, ни в частных разговорах Виталий Геннадьевич ничего подобного не говорил и не имел в виду. Мы регулярно сталкиваемся с попытками дискредитации компании и руководителя со стороны анонимных Telegram-каналов, авторы которых скрывают свою личность, — ответили в «Аэрофлоте» на вопрос NEWS.ru.

Так или иначе факт остаётся фактом: на данный момент «Аэрофлот» продаёт билеты в Китай на полгода вперёд. Нежелание государственного перевозчика отказываться от китайских рейсов можно объяснить тем, что именно на транзит Европа-Азия у компании внушительные планы. Стратегия развития до 2025 года предусматривала наращивание международного транзитного пассажиропотока с 5 млн пассажиров в 2017 году до 10-15 млн в 2023-м.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

При этом учитываются бесспорные конкурентные преимущества Аэрофлота на транзите Европа — Азия, который представляет собой один из важнейших в мире рынков авиаперевозок. Ведущая российская авиакомпания выигрывает до трёх часов времени транзита по сравнению с конкурентами и имеет самые низкие затраты на этих трассах, а также занимает первое место по перевозкам на ряде направлений из крупных европейских центров в города Китая, — говорилось в документе.

В 2020 году компания собиралась открыть еще один прямой рейс в Китай — из Красноярска.

Всё ради трёх процентов?

Оценивая китайский пассажиропоток, который продолжит контролировать «Аэрофлот», стоит помнить и о его транзитной роли — ведь четыре авиакомпании из Китая по-прежнему летают в Москву, откуда пассажиры, следующие в Европу, пересаживаются на российские самолёты.

Главный редактор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев затруднился оценить долю китайского пассажиропотока в доходах главного российского авиаперевозчика, но назвал решение оставить ему монополию на такие маршруты неоднозначным.

То, что китайские рейсы замкнутся в терминале F и оттуда не будут осуществляться рейсы других авиакомпаний, — решение, на мой взгляд, неочевидное. Если бы другие перевозчики могли осуществлять рейсы из того же терминала, то все те же экстраординарные меры безопасности можно было бы распространить и на них. Можно сказать, что именно «Аэрофлот» будет в значительной степени защищён от потерь на рынке. Потому что другие авиакомпании этот сегмент рынка по понятным причинам потеряли. Олег Пантелеев главный редактор агентства «Авиапорт» главный редактор агентства «Авиапорт»

Аналитик рынка Алексей Калачёв в комментарии NEWS.ru отметил, что хотя количество пассажиров, летающих в китайском направлении, снижается, «Аэрофлот» получает существенное конкурентное преимущество.

Сохранение авиарейсов «Аэрофлота» в направлении Китая создаёт некоторое преимущество относительно прочих авиаперевозчиков. Само по себе продолжение полётов могло бы ухудшить результаты, поскольку пассажиропоток в этом направлении резко снижается. Но тот факт, что прочие перевозчики отменяют регулярные и чартерные рейсы в Китай, по всей видимости, должен обеспечить загрузку рейсов «Аэрофлота». У него шесть рейсов в день в китайские города. До ограничения полётов российские перевозчики все вместе осуществляли порядка 20 рейсов в день, и ещё до 40 раз в день могли летать китайские перевозчики. «Аэрофлот», по сути, перехватывает этот иссякающий поток. Алексей Калачёв эксперт-аналитик АО «ФИНАМ» эксперт-аналитик АО «ФИНАМ»

С другой стороны, по словам Калачёва, сохранение рейсов и их загрузки ещё не означает роста показателей «Аэрофлота», и он не прогнозирует существенного увеличения стоимости акций компании.

Китайское направление обеспечивает «Аэрофлоту» порядка 3%-3,5% пассажиров. Это меньше, чем средняя динамика роста перевозки пассажиров авиакомпанией в последние годы, который составлял 8%-10% в год, — заявил аналитик.

Получается, что «Аэрофлот» продолжает регулярные рейсы в Китай ради не слишком значительной сиюминутной выгоды, либо, что вероятнее, — ради того, чтобы, пользуясь эпидемией, впоследствии закрепить полученное преимущество на рынке авиаперевозок над другими компаниями. Ведь в конце концов срочное дипломатическое и бизнес-сообщение можно было бы поддерживать чартерными рейсами. Какой риск это несёт для россиян, особенно в свете того, что ещё 31 января в Москве с подозрением на коронавирус были госпитализированы бортпроводники китайских рейсов?

Скользкая тема

NEWS.ru опросил около 10 эпидемиологов и вирусологов из официальных государственных структур, из которых подавляющее большинство не стали обсуждать, какую реальную угрозу несёт сохранение авиасообщения с Китаем, а переводили разговор в сторону внешнеполитических отношений. Лишь вирусолог Михаил Щелканов, хотя и заявил в разговоре с NEWS.ru, что полное прекращение транспортных контактов с КНР невозможно по политическим соображениям, отметил тем не менее, что никакие меры предосторожности, организованные в Шереметьево, не обезопасят Москву от распространения эпидемии при сохранении пассажиропотока из КНР.

Надо понимать, что усиление пограничного контроля — это необходимая, но недостаточная мера. Человек может попасть на границу в инкубационном периоде, когда у него ещё нет клинических признаков, ни температуры, ничего такого, и он сам не знает, что инфицирован. По истечении этого периода он заболеет уже на новой территории. Обнаружить вирус не сможет даже осматривающий в аэропорту врач. Можно разве что проверять всех с помощью полимеразной цепной реакции, но пока это — недостижимая роскошь. Лет через 50 такое будет возможно. Это — очень дорогостоящий метод, его нельзя использовать ежедневно на тысячах людей. Михаил Щелканов вирусолог, профессор НИИ им. Ивановского вирусолог, профессор НИИ им. Ивановского

Кстати, именно из этих соображений компания «Сибирь» заявила о добровольной приостановке оставшихся рейсов в Поднебесную из Новосибирска с 4 февраля до 28 марта. Согласно сообщению перевозчика, он «видит риски в продолжении выполнения рейсов в Китай и обратно», так как базовая проверка в аэропорту вылета не позволяет «гарантированно выявить первичные симптомы возможной инфекции».

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Лишь врач-инфекционист Анна Орешкова, которая на данный момент не работает в государственных медицинских структурах, отметила, что авиасообщение с КНР нужно было с самого начала закрывать полностью.

Вообще изначально в сторону коронавируса были сделаны неверные эпидемиологические шаги. Очаг вируса в Китае должен был быть закрыт максимально, то есть никаких выездов: у вируса нет национальности. Все остаются на месте, в этом очаге, ни французы не разлетаются, ни англичане, все сидят ровненько там, в этом очаге. И только таким образом можно останавливать вирус. А человек в инкубационном периоде повышенной температуры не имеет. И сколько людей в инкубационном периоде разлетелось по всему миру, никто не знает. И если закрывать пути распространения вируса, то закрываются все пути между странами, это на самом деле понимают все эпидемиологи-инфекционисты. Поэтому вирус распространяется. Есть ли в этом политические моменты? Конечно есть! И мы чуть позже узнаем, кому это было нужно и зачем. Анна Орешкова врач, медицинский адвокат врач, медицинский адвокат

Подытоживая, стоит констатировать, что власть не даёт ответов на главные вопросы: если вирус не так уж опасен, почему закрыты железнодорожные перевозки, эвакуируются туристы, и массово запрещаются рейсы авиакомпаний. А если он всё же несёт угрозу, по какой причине одному российскому перевозчику разрешено несколько раз в день перевозить в Россию людей из страны, охваченной эпидемией.