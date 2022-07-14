Стало известно, когда TikTok разблокируют в России «360»: TikTok может снять все ограничения на работу в России 27 сентября

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Социальная сеть TikTok может полностью возобновить работу в России 27 сентября, сообщил агентству «360» близкий к компании источник. Сегодня российские блогеры не могут загружать новые видео и вести прямые трансляции. Однако площадка не покидала страну, а только приостановила генерацию контента.

TikTok отключил все каналы для пользователей из России и Украины, чтобы не было конфликтов, потому что это позитивная соцсеть. Она может начать свою работу, когда станет «потише», будут какие-то итоги, — заявил изданию главный разработчик сайта Kremlin.ru Артем Геллер.

TikТоk ограничил возможность россиянам выкладывать новый контент и проводить стримы в начале марта. В конце апреля приложение соцсети исчезло из российского App Store. Пользователи могли загружать видео, используя VPN-сервисы, но даже если изменить данные о геолокации, видео не будет доступно в РФ.

Накануне стало известно, что соцсеть «ВКонтакте» позволит авторам зарабатывать на прямых эфирах за счет коротких рекламных роликов. Инструмент будет доступен авторам сообществ, которые подключены к программе монетизации. Сообщается, что подключиться можно в один клик.