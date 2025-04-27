Богатое наследство, нелюбовь игроков, внешность дочери: как живет Масляков

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Александр Масляков — младший

28 апреля Александру Маслякову — младшему исполняется 45 лет. Он известен прежде всего как сын бессменного ведущего КВН Александра Васильевича Маслякова и продолжатель его дела. Что нынешний ведущий знаменитого юмористического проекта говорил об отце, на ком он женат, чем занимается его единственная дочь Таисия — в материале NEWS.ru.

Как Александр Масляков — старший воспитывал сына

КВН старше Александра Маслякова — младшего на 29 лет. Сегодняшний ведущий родился в 1980 году, когда Клуб веселых и находчивых уже давно показывали по центральному телевидению.

Последователь своего знаменитого папы рассказывал, что в детстве родители его тотально опекали.

«Не давали мне спокойно шагу ступить, постоянно контролировали, даже в чем-то подавляли. В лексиконе моей мамы преобладали слова: „нет“, „нельзя“, „не будешь“, „не пойдешь“, „не разрешаю“. По мере взросления я стал все больше сопротивляться их давлению», — говорил Масляков-младший в одном из интервью.

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Александр впервые увидел игру КВН в шесть лет и отчаянно хлопал в ладоши — так ему понравилось действо на сцене! Позже, во время учебы в МГИМО, ему доверили вести передачу «Планета КВН». После этого он был ведущим Премьер-лиги и Первой лиги.

«Отец тоже не играл в КВН и тем не менее занимался им. У меня, наверное, было желание связать жизнь с чем-то другим, но дорожка вывела на то, что я делаю сейчас. Не могу сказать, что особо к этому стремился, но и не сопротивлялся сильно. Мне было 20 лет, когда отец предложил: хочешь — иди, нет — не иди. Премьер-лигу придумывали с ним вместе. Ну а как? Если работу для себя не придумаешь, кто тебе ее подарит?» — рассказывал Масляков-младший.

Еще в 2022 году, когда у Александра Маслякова — старшего обнаружили новообразование, он передал все дела, связанные с клубом, сыну. Тогда же они с женой отдали свои акции «АМИК» (компания — организатор КВН. — NEWS.ru) единственному наследнику. То есть еще до смерти отца, 8 сентября 2024 года, Александр-младший стал главным руководителем КВН.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Александр Масляков и его сын, ведущий премьер-лиги КВН Александр Масляков (справа налево)

На ком женат Масляков

Масляков-младший женился в 22 года на дочери профессора экономики Ангелине Мармеладовой, которая также училась в МГИМО. Они были в одной группе, и девушка помогала Александру с учебой. Молодые люди встречались пять лет, они узаконили свои отношения после окончания института. Родители подарили им на свадьбу квартиру. В 2006 году у пары родилась дочь Таисия.

«Я держал Лину за руку, пытался ее рассмешить, чтобы немного отвлечь от боли. Так удивительно было, что я тоже участвую в этом таинстве, я здесь нужен. А когда мне дали моего ребенка, за спиной как будто крылья выросли, я испытал какое-то абсолютное, безграничное счастье, которое невозможно ни с чем сравнить», — вспоминает Александр.

Жена нового руководителя КВН — писательница. Издала несколько книг: романы «Аморе Мио», «Не Dolce vita» и «Женщины и мужчины в дружбе и любви. Мадридский треугольник».

Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press Ангелина Мармеладова и Александр Масляков — младший

Чем известна внучка Маслякова Таисия

Таисия с трех лет пела в студии «Непоседы». Еще в детстве звездная семья стала приобщать ее к КВН — девочка сидела в зрительном зале, правда, не особенно проявляла эмоции. В СМИ ее даже называли «царевной несмеяной». С 10 лет она вела передачу «Детский КВН» на каналах СТС и «Карусель».

В последнее время о Таисии активно пишут светские таблоиды и Telegram-каналы. Предмет интереса — изменившаяся внешность внучки Маслякова. По мнению авторов, Таисия в свои 18 лет излишне увлеклась пластической хирургией и воплотила в своем образе все модные антитренды: филеры в губах, наращенные волосы, «углы Джоли» и так далее, поэтому выглядит значительно старше своего возраста.

Девушка ведет блог, где выкладывает свои фотографии. На них она запечатлена в разных луках, в бредовой одежде и обуви, на дорогих машинах и на лакшери-курортах.

Отношения Маслякова с кавээнщиками

В Сети писали, что кавээнщики недолюбливают Маслякова-младшего, это происходит на волне недовольства политикой Масляковых, которые запрещают игрокам принимать участие в других юмористических проектах и допускают до игр любимчиков. Об этом в 2021 году писал kino.rambler.ru.

Бывший режиссер передачи Валерий Хотног рассказывал, что Масляков-младший не относился к нападкам и шуткам в свой адрес спокойно, но со временем неугодных стало меньше, как и насмешек. Хотног говорил, что Александр периодически общается с коллегами свысока.

Сам Масляков-младший подтверждал, что шутки о нем кавээнщиков ему не нравятся. Передачу империи КВН «по наследству» он отрицал.

«Это не так просто и легко, как может показаться», — сказал Масляков в одном из интервью.

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