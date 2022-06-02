Автор «Марафона желаний» Блиновская сообщила тему новой дипломной работы Блогер Блиновская защитит диплом на тему завивисмости подростков от компьютерных игр

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Елена Блиновская

Создательница «Марафона желаний» предпринимательница Елена Блиновская в беседе с NEWS.ru назвала тему своей новой дипломной работы. По словам блогера, она намерена исследовать причины и последствия зависимости подростков от компьютерных игр.

Я тут выбирала себе тему очередной моей дипломной работы и выбрала: «Зависимость подростка от компьютерных игр», — сообщила Елена Блиновская.

Предпринимательница призналась, что ограничила время пользования гаджетами для своих сыновей — 11-летних Платона и Мирона и двухлетней дочери Авроры.

Старшего [13-летнего Всеволода] уже не ограничиваем. Но он понимает, что там (в гаджетах. — NEWS.ru) залипание. Прихожу недавно домой, а он мне говорит: «Мам, я нашёл себе новое увлечение офлайн, которое требует очень много времени». Я подумала: «О, вопрос с просиживанием в интернете решается», — поделилась блогер.

Елена Блиновская выразила надежду, что со временем её дети поймут, что «ценность офлайна всё-таки выше». Но онлайном, по её мнению, «нужно тоже наиграться, поскольку гаджеты — часть современного мира, и они в нём живут».

Ранее врач-офтальмолог Вячеслав Куренков рассказал в беседе с NEWS.ru, что безопасное для зрения время работы за компьютером составляет не более четырёх с половиной часов в день. По его словам, в жизни такого режима придерживаться практически невозможно. При этом есть несколько способов сохранить зрение при долгой работе перед экраном, заверил Куренков: монитор должен находиться на удалении не менее 80 сантиметров от пользователя (расстояние примерно вытянутой руки или чуть больше), а его центр — чуть ниже уровня глаз.