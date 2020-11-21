Злоумышленник ранил полицейского в Германии

https://static.news.ru/photo/1226ec96-2d70-11eb-b7fd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Fabian Strauch/dpa/Global Look Press

В немецком городе Меккенхайм мужчина устроил стрельбу, во время которой был ранен полицейский. Злоумышленника застрелили.

22 ноября местные жители сообщили в полицию о мужчине, открывшем стрельбу на улице. Когда силовики приехали по вызову, преступник начал стрелять в сторону правоохранителей и ранил одного из них. Ответным огнём злоумышленник был убит. Больше никто не пострадал, сообщает Presse Portal.

Мотивы преступника неизвестны. О его личности также ничего не сообщается. Расследованием занимаются прокуратура и уголовная полиция Бонна.

Как писал NEWS.ru, в январе 2020 года в общине Рот-ам-Зе в федеральной земле Баден-Вюртемберг при стрельбе погибли шесть человек, а в феврале местный житель убил 11 человек в Ханау. Последнее преступление власти Германии квалифицировали как теракт.