Жительница Уфы прогулялась по карнизу на 18-м этаже

Мытьё панорамных окон стало причиной выхода на карниз жительницы многоэтажного дома в одном из районов Уфы.
Так, женщина спокойно прохаживалась по узкому бортику на 18-м этаже, несколько раз роняла тряпку и наклонялась, чтобы поднять её,
Нестандартную «прогулку» засняли жители соседнего дома. Как уточняется, первоначально они подумали, что женщина хочет совершить самоубийство.
Я выглянула перекурить, смотрю — в соседнем доме женщина стоит. А это 18-й этаж! Она просто держится за край рамы и спокойно протирает окно. Без страховки, без чего-либо ещё. Причём у неё периодически ещё тряпка из рук падает на бортик, а она спокойно поднимает тряпку и продолжает мыть. Вот это железные нервы, — рассказала одна из свидетельниц.
По окончании мытья женщина как ни в чём не бывало перелезла обратно в лоджию и ушла вглубь квартиры.
Ранее NEWS.ru писал, что полиция начала проверку после того, как в Хабаровске 37-летняя майор полиции Екатерина Мишкина выпала из окна подъезда многоэтажного дома и погибла.
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