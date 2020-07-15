Майор полиции насмерть разбилась, выпав из окна многоэтажки в Хабаровске

https://static.news.ru/photo/6b3d6186-c68a-11ea-80f1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Полиция начала проверку после того, как в Хабаровске 37-летняя майор полиции Екатерина Мишкина выпала из окна подъезда многоэтажного дома и погибла. Об этом сообщили в региональном МВД.

Полиция проводит проверку гибели майора полиции, которая 13 июня выпала из окна подъезда многоэтажного дома. Устанавливаются обстоятельства. Уже известно, что в этом доме она не проживала. Кроме того, она находилась в отпуске, — рассказал РИА Новости представитель ведомства.

Издание «Новости Хабаровска» уточняет , что инцидент произошёл во дворе девятиэтажного жилого дома на Уссурийском бульваре, 58. Женщина была одета в гражданское. Работала в городском уголовном розыске. В подъезд она зашла вслед за местной жительницей, возвращавшейся домой после прогулки с собакой. Майор пешком поднялась до верхнего этажа и обнаружила, что путь на крышу преграждает решётка. Камера видеонаблюдения, установленная на лестничной клетке, зафиксировала, как женщина, увидев, что дальше хода нет, развернулась и пошла вниз.

Эксперт-криминалист снял отпечатки пальцев с фрамуги окна, расположенного между пятым и шестым этажами. Смерть офицера полиции была мгновенной, такой вывод можно сделать, изучив запись другой камеры, снимающей дворовую парковку. Женщина после падения не шевелилась и признаков жизни не подавала. Дом, в котором произошла трагедия, расположен далеко от места её жительства и места работы.

По неподтверждённым данным, Мишкина выступала свидетелем в уголовном деле, возбуждённом в отношении её бывшего руководителя, уволенного из полиции. Она давала показания на офицера, который подозревается в поборах с подчинённых. В настоящий момент его вина не доказана, расследование продолжается. Фигурант ещё до возбуждения дела вышел на пенсию и сейчас работает не в правоохранительных органах.

По данным источника, близкого к следствию, в сумочке у погибшей была найдена записка с перечнем выполненных важных дел, которые ей было необходимо завершить до определённого момента. Это свидетельствует о том, что случившееся было не спонтанным. Данных о наличии или отсутствии предсмертного послания нет.

Майор полиции была разведена. У неё осталась 14-летняя дочь. Скорее всего, её будет воспитывать бабушка.

Ранее NEWS.ru писал, что сотрудники полиции погибли в результате ДТП на трассе в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа. Принадлежащий окружному УМВД автомобиль Lada Granta выехал на встречку и столкнулся с грузовиком Volvo. Водитель Lada не справился с управлением. Он и пассажир легкового автомобиля в результате столкновения скончались. Погибшие — замначальника участковых уполномоченных полиции и специалист отдела по работе с личным составом ОМВД — ехали из Когалыма в командировку в Ханты-Мансийск.