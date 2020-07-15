Жителей частных домов эвакуировали в Иркутске из-за ливней

https://static.news.ru/photo/74ea6f76-c716-11ea-b755-fa163e074e61_660.jpg Фото: 38.mchs.gov.ru

Жителей трёх частных домов эвакуировали в Иркутске из-за угрозы подтопления, вызванного дождями. Это три семьи из десяти человек.

Людей перевезли в пункты временного размещения (ПВР), но шесть человек позже вернулись домой. Аварийные службы города переведены в режим повышенной готовности. Это было сделано после отключения света из-за сильного ливня. В городе подтоплены несколько улиц, с них откачивают воду, сообщает РИА Новости. Откачивается вода и из подтопленных частных домов.

Некоторые улицы перекрыты для движения. На улице Игошина затоплен многоквартирный дом, где ранее в рамках капремонта была вскрыта крыша. Жильцы пятиэтажки не стали эвакуироваться. В четверг, 16 июля, их квартиры должна обследовать специальная комиссия.

Уточняется информация о других повреждениях и нарушениях в системе городского жизнеобеспечения. Гидрометцентр предупредил, что в Иркутске вновь ожидаются дожди, на этот раз может подняться уровень воды в реках.

Ранее NEWS.ru сообщал, что сильный ливень в Краснодаре стал причиной подтопления улиц в центре города и остановки движения трамваев и троллейбусов. В полдень 14 июля в кубанской столице начался сильный дождь.