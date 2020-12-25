Житель Украины поставил ловушку для воров и покалечил ею собственную дочь

https://static.news.ru/photo/26ab5ece-4722-11eb-bd5f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Unsplash

Житель Одесской области установил в сарае ловушку на воров, но угодили в неё игравшие неподалёку дети.

Две шестилетние девочки играли во дворе дома и забежали в сарай, где отец одной из них, как оказалось, установил некую ловушку.

Одна из девочек получила огнестрельное ранение дробью обеих ног, её подружка — ранение живота. Они обе доставлены в больницу, их состояние оценивается как удовлетворительное, сообщает пресс-служба Нацполиции Одесской области.

Решается вопрос о привлечении мужчины к ответственности по статьям о причинении средней тяжести или тяжких телесных повреждений по неосторожности и незаконном обращении с оружием и боеприпасами.

Как писал NEWS.ru, житель Великобритании трагически погиб в свой день рождения. Причиной этого стала крайне неудачная шутка друзей, которые фактически убили его.